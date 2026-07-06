Inyectan casi $1.900 millones para ejecutar 23 proyectos que crearán 5.500 puestos de trabajo en la región de Valparaíso

En dependencias de la Delegación Presidencial Regional, las principales autoridades de la zona oficializaron la constitución de la Mesa Intersectorial por el Empleo, una instancia que busca coordinar de manera urgente acciones entre el sector público y privado para enfrentar la compleja coyuntura económica y contribuir a la reactivación del empleo en la región de Valparaíso.

Como primera medida concreta, se anunció el traspaso de $1.800 millones por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), recursos que permitirán financiar 23 proyectos de infraestructura en distintas comunas de la región, con el objetivo de generar nuevas fuentes laborales y absorber parte de la mano de obra cesante.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, explicó que esta iniciativa responde a un mandato del Presidente José Antonio Kast, enmarcado en la meta nacional de crear 50 mil nuevos puestos de trabajo.

"El objetivo es generar en el país 50.000 nuevos empleos, que nos permita absorber la mano de obra cesante frente a la coyuntura económica (...). Necesitamos monitorear, no podemos perder más tiempo, hay mucha gente que lo está pasando mal, y ese es el objetivo de esta Mesa por el Empleo".

El Delegado Presidencial detalló además que, dentro de la meta nacional, la cuota específica asignada para la región de Valparaíso es la creación de 5.500 puestos de trabajo. Junto con esto, extendió la instrucción a la administración pública: “Es el llamado a todos los servicios públicos que tengan una baja ejecución presupuestaria a esta altura del año, puedan redestinar estos fondos a obras de emergencia o proyectos de rápida ejecución que demanden mano de obra”.

Además, la autoridad regional realizó un llamado al sector privado para reactivar inversiones que permanecen detenidas y acelerar la ejecución de proyectos que permitan dinamizar la economía regional.

INVERSIÓN CON FOCO TERRITORIAL

Por su parte, Susan Spichiger, jefa de la Unidad Regional de Subdere, informó que los recursos ya están siendo transferidos a las municipalidades beneficiadas e hizo un llamado a los alcaldes a agilizar los procesos de licitación, con el fin de concretar las iniciativas en el menor plazo posible.

Por otro lado, el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales Ureta, destacó cómo el proyecto de luminarias en Maitencillo impulsará el empleo en los sectores gastronómico y hotelero, haciendo un llamado directo a usar las plataformas locales de empleo: "Hago una invitación a participar de los procesos de OMIL, donde en el último tiempo hemos tenido mucha oportunidad laboral para nuestros vecinos y vecinas". La autoridad comunal concluyó que, frente al escenario regional, "la alianza pública y privada es estratégica y es fundamental para el desarrollo".

Entre los 23 proyectos que recibirán financiamiento, destacan:

Mejoramiento de pavimentación en la comuna de Nogales, con una inversión de $64 millones de pesos.

con una inversión de $64 millones de pesos. Instalación de alumbrado público en Hijuelas (por $231 millones para dos pasajes) y nuevas luminarias y mejoramiento en el borde costero de Maitencillo, en la comuna de Puchuncaví, siendo este último el proyecto más cuantioso con más de $320 millones de pesos.

en la comuna de Puchuncaví, siendo este último el proyecto más cuantioso con más de $320 millones de pesos. Construcción de un Centro de Educación Ambiental en Algarrobo, por un monto de $168 millones de pesos.

por un monto de $168 millones de pesos. Mejoramiento de sedes comunitarias en La Cruz, específicamente enfocado en la accesibilidad y el entorno inmediato de la sede social Terravida, por $161 millones de pesos.

específicamente enfocado en la accesibilidad y el entorno inmediato de la sede social Terravida, por $161 millones de pesos. Nuevas obras de infraestructura e iluminación provincial, que incluyen la reposición de la Plaza Santa Bárbara en Los Andes ($154 millones), un sistema aislado OFF Grid en Rinconada ($187 millones) y el alumbrado público para el sector La Higuera en Santa María ($37 millones).

que incluyen la reposición de la Plaza Santa Bárbara en Los Andes ($154 millones), un sistema aislado OFF Grid en Rinconada ($187 millones) y el alumbrado público para el sector La Higuera en Santa María ($37 millones). Impulso energético y comercial en Cartagena, mediante tres iniciativas: un sistema fotovoltaico híbrido en Lo Abarca (casi $38 millones), el fondo de desarrollo del Barrio Comercial Playa Chica ($128 millones) y la instalación de señalética turística para su barrio histórico ($30 millones).

un sistema fotovoltaico híbrido en Lo Abarca (casi $38 millones), el fondo de desarrollo del Barrio Comercial Playa Chica ($128 millones) y la instalación de señalética turística para su barrio histórico ($30 millones). Plan Nacional de Esterilización "Responsabilidad Compartida", que inyectará más de $355 millones de pesos a distribuirse entre las comunas de Valparaíso, El Tabo, Putaendo, Catemu, San Felipe, Los Andes, San Esteban, Papudo, Petorca y Quilpué

Spichiger agregó que la mesa técnica trabaja de manera coordinada con la Seremi del Trabajo y Previsión Social para implementar medidas que permitan enfrentar las brechas laborales existentes, especialmente durante la temporada invernal.

"Con la finalidad de poder focalizar sobre todo en el empleo femenino".

EMPLEO FORMAL Y CAPACITACIÓN

La seremi del Trabajo y Previsión Social, Carolina Sanguesa, destacó que los $1.800 millones aportados por Subdere forman parte de una cartera permanente de iniciativas orientadas a fortalecer el empleo en la región, promoviendo oportunidades laborales sostenibles en el tiempo.

"Nosotros lo que apuntamos es que se creen empleos formales, de buena calidad, y por eso también estamos trabajando en esta mesa de empleo a nivel región, con otros organismos técnicos".

Asimismo, la autoridad subrayó el rol que desempeñará el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) en la formación de trabajadores para responder a la demanda de mano de obra especializada que generen estos proyectos.

En la misma línea, Sanguesa relevó que para los próximos años el foco estará puesto en la pertinencia territorial de la reactivación, explicando la necesidad de "capacitar a nuestros vecinos de la región de Valparaíso para que puedan asumir estos trabajos cuando se requiere especialidad", logrando así que el capital humano calificado no provenga de otras regiones y se quede en la zona.

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