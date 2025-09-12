Invitan a participar en tradicional concurso que elige la mejor empanada de Valparaíso

Valparaíso se prepara para elegir las mejores empanadas de la comuna. En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, la Dirección de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la Municipalidad porteña invitó a participar del tradicional concurso que elegirá a «La Mejor Empanada de Valparaíso 2025», a realizarse el viernes 26 de septiembre, desde las 10:00 horas, en el Mercado Puerto de la comuna.

Este año, el certamen contará con tres categorías en competencia: pino, marisco y vegetariana, todas en horno, premiando a las y los ganadores que conquisten al jurado con sus recetas únicas, transmitidas de generación en generación.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó que “con este concurso queremos poner en valor a quienes mantienen vivas las tradiciones de nuestra gastronomía. La empanada es un símbolo de las Fiestas Patrias y, en Valparaíso, contamos con productoras y productores que con mucho esfuerzo, creatividad y cariño ofrecen este clásico plato nacional. Este certamen es un homenaje a su trabajo y un espacio para que la comunidad conozca y disfrute lo mejor de nuestra cocina porteña, y qué mejor que en el corazón del Barrio Puerto”.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el lunes 15 de septiembre, a las 23:59 horas, a través de un formulario disponible en las redes sociales de la Dirección de Desarrollo Económico (@desarrolloeconomicovalpo). En dicho enlace también se encuentran publicadas las bases del concurso.

Los locales y emprendimientos que se inscriban deberán cumplir con requisitos básicos como: contar con resolución sanitaria vigente para la elaboración de empanadas, disponer de capacidad productiva, residir y tener actividad comercial en Valparaíso, además de completar correctamente la postulación en línea.

Durante la gran final, un jurado especializado degustará y evaluará las preparaciones en competencia, considerando aspectos como la masa, el relleno y el resultado integral de cada empanada, para elegir a las y los flamantes ganadores del certamen.

Los primeros lugares de cada categoría recibirán premios y difusión en las plataformas oficiales de la Municipalidad de Valparaíso, visibilizando su trabajo y sus productos ante la comunidad.

