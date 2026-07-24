Investigan presunta negligencia en muerte de joven en Quintero: acudió tres veces a urgencias

Una profunda conmoción e indignación existe en la comuna de Quintero tras el fallecimiento de Matías Aravena Olivares, de 22 años, quien murió el pasado lunes 20 de julio en el Servicio de Urgencias del Hospital Adriana Cousiño. Su familia acusa una grave negligencia médica, asegurando que el joven acudió en tres oportunidades al recinto asistencial en busca de atención, sin recibir un diagnóstico certero ni un tratamiento oportuno.

De acuerdo con los antecedentes, el primer ingreso de Matías se produjo debido a afecciones respiratorias, instancia en la que fue dado de alta con un diagnóstico de cuadro viral, sin mayores especificaciones. No obstante, su estado de salud continuó deteriorándose.

Horas más tarde, el joven regresó al hospital presentando una intensa tos y fuertes dolores pulmonares. En esa segunda atención se planteó la posibilidad de que padeciera tuberculosis, aunque nuevamente fue enviado a su domicilio sin que su condición fuera resuelta.

El desenlace ocurrió durante su tercer ingreso al Hospital Adriana Cousiño, cuando sufrió una grave descompensación que terminó provocando su fallecimiento. Sobre este hecho, el fiscal de turno de instrucción y flagrancia de la Fiscalía de Valparaíso, Mauricio Díaz, señaló:

“El paciente sufrió una grave descompensación asociada a una hemorragia de las vías respiratorias. La investigación se mantiene aún vigente y por el momento no es posible establecer conclusiones definitivas respecto a la causa de muerte ni eventuales responsabilidades”.

Tras la muerte del joven, las denuncias de la familia también apuntaron al procedimiento realizado con posterioridad al fallecimiento. Según relataron, el Servicio Médico Legal (SML) se habría negado inicialmente a practicar la autopsia correspondiente y habría instruido a la médica de turno emitir el certificado de defunción consignando la tuberculosis como diagnóstico secundario, sin contar con exámenes confirmatorios ni resultados de GeneXpert.

Esta situación derivó en la intervención de Carabineros y en una denuncia ante el Ministerio Público bajo la figura de hallazgo de cadáver, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del deceso.

Frente a estos cuestionamientos, la directora del Hospital Adriana Cousiño, Carla Cárdenas, entregó declaraciones luego de reunirse con la familia de Matías Aravena:

“Nuestras más profundas condolencias a la familia del paciente. Respetamos enormemente su dolor y este momento de luto. Respecto a los hechos, informamos que se encuentran en curso las revisiones clínicas y administrativas correspondientes con el objetivo de esclarecer íntegramente los antecedentes de la atención otorgada. Se acordó y gestionó desde nuestro centro la realización de una autopsia clínica en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Gustavo Fricke”.

Pese a las gestiones informadas por el recinto asistencial, la familia manifestó este jueves 23 de julio que aún no ha recibido actualizaciones sobre los peritajes ni respecto de la entrega del cuerpo para realizar el velorio y funeral. Asimismo, reiteró su exigencia de que se esclarezcan las eventuales responsabilidades médicas e institucionales que pudieron influir en la muerte del joven.

PURANOTICIA