Investigan muerte de hombre que fue hallado con un arma y un chaleco antibalas en Valparaíso: recibió un disparo en la cabeza

Detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) Valparaíso investigan, coordinados por la Fiscalía, un asesinato cometido en el cerro Mariposas de la comuna porteña este martes 27 de enero.

La Central de Comunicaciones de Carabineros dio aviso a personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de un herido de bala en un domicilio.

Según detalló el fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Andrés Gallardo, al llegar al lugar de los hechos, personal del SAMU atendía a un hombre con una herida de bala en la cabeza.

“Encuentran a una persona con un impacto balístico en el cráneo, un arma en una de sus manos y un chaleco antibalas en el lugar”, detalló el persecutor regional.

Asimismo, explicó que “la persona estaba siendo atendida por personal del SAMU, quienes lo trasladan al hospital local, donde fallece”.

De esta manera, la Fiscalía solicitó la presencia de la Brigada de Homicidios de Valparaíso y el Servicio Médico Legal para esclarecer la circunstancia en que ocurrieron estos hechos.

(Imagen referencial)

