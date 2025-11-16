Investigan muerte de adulto mayor que fue hallado en una banca del centro de La Calera

La Fiscalía local de La Calera investiga las circunstancias de la muerte de un adulto mayor que fue encontrado sin vida en una banca del centro de la comuna.

El delegado presidencial provincial de Quillota, José Orrego, confirmó la situación a Puranoticia.cl, indicando que las indagatorias están a cargo de Carabineros.

La autoridad precisó que el hecho se produjo a las 12:35 horas en calle Prat, frente al número 747, hasta donde llegó personal de la policía uniformada.

De manera preliminar, se indicó que la víctima habría fallecido debido a causas naturales y que en la banca lo encontraron sin signos vitales.

La Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros verificó que el hombre vivía en las proximidades del sector, lo que fue confirmado por los vecinos del barrio.

