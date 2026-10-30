Investigan hallazgo de una persona fallecida en un paso bajo nivel a escasos metros del edificio de la Municipalidad de Quilpué

Un procedimiento policial se desarrolló durante la mañana de este viernes 30 de octubre en la comuna de Quilpué, luego de que fuera encontrado el cuerpo sin vida de una persona en el paso bajo nivel Gonzalo Boffil, a metros del Municipio.

La situación motivó la presencia de Carabineros y de funcionarios de Seguridad Pública Municipal, quienes adoptaron una serie de medidas para resguardar el sitio del suceso mientras se realizan las gestiones correspondientes.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la persona fallecida presumiblemente se encontraría en situación de calle. Sin embargo, hasta el momento no se han establecido oficialmente las circunstancias en que ocurrió el deceso.

Cabe hacer presente que en el lugar se espera la llegada del fiscal de turno y de personal del Servicio Médico Legal (SML), organismo que deberá efectuar los procedimientos correspondientes y concretar el retiro del cuerpo.

PURANOTICIA