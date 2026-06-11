Investigan hallazgo de hombre sin vida en inmediaciones del Estadio Atlético de Concón

Un lamentable hallazgo movilizó durante la mañana de este jueves a equipos de emergencia y seguridad pública en la comuna de Concón, luego de que fuera encontrada una persona fallecida en las inmediaciones del Estadio Atlético de la ciudad.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima correspondería a un hombre de 56 años. El cuerpo fue encontrado por personal de Seguridad Pública, quienes activaron los protocolos correspondientes y solicitaron la concurrencia de equipos de salud y policías.

"Tras el hallazgo, se dio aviso inmediato a los organismos competentes para el desarrollo del procedimiento respectivo", indicaron fuentes vinculadas al operativo.

Información recabada en el lugar señala que, antes de su fallecimiento, el hombre habría publicado mensajes de despedida dirigidos a familiares a través de redes sociales, antecedente que será considerado dentro de las diligencias investigativas.

Según el reporte inicial, cuando llegaron los equipos de respuesta ya había transcurrido un tiempo considerable desde que la persona fue encontrada. Posteriormente, personal de salud constató el fallecimiento en el lugar.

"Todos los antecedentes fueron puestos a disposición de las autoridades para determinar con precisión lo ocurrido", señalaron desde el procedimiento. Mientras el Servicio Médico Legal (SML) deberá realizar las pericias correspondientes para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Las circunstancias exactas del hecho serán materia de investigación por parte de las autoridades, con el fin de esclarecer completamente lo sucedido.

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