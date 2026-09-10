Investigan circunstancias de la muerte de un adulto mayor en plena vía pública de Los Andes

Un hombre de 71 años falleció este jueves mientras se encontraba en la vía pública en avenida Santa Teresa, en Los Andes, frente a la 3ª Comisaría de Carabineros.

El hecho ocurrió antes de las 7:00 horas y motivó un procedimiento policial, manteniéndose el lugar aislado mientras se realizaron diversas diligencias.

Según antecedentes preliminares recogidos en el lugar de los hechos, el adulto mayor habría sufrido un paro cardiorrespiratorio cuando se dirigía a un control médico. Hasta el momento no se ha informado públicamente su identidad.

El perímetro permanece bajo resguardo de Carabineros e inspectores de Seguridad Pública Municipal, a la espera de la llegada de detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Los Andes, quienes deberán realizar los respectivos peritajes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Una vez concluidas las diligencias, está previsto que el cuerpo sea retirado por personal del Servicio Médico Legal (SML) de San Felipe para efectuar las pericias de rigor.

(Imagen: VTV)

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