Investigan asesinato con arma cortante en Placilla de Peñuelas: PDI detuvo a un hombre

Consternada amaneció la comunidad de la localidad de Placilla de Peñuelas, en la parte alta de Valparaíso; esto, luego que se conociera del asesinato de un hombre de 34 años en la intersección de calles Irlanda con Grecia, hecho acontecido durante la madrugada.

El turno de instrucción y flagrancia del Ministerio Público solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI, junto con el Laboratorio de Criminalística, quienes primero acudieron al SAPU y posteriormente al principio de ejecución.

En el lugar, el médico criminalista de la Brigada de Homicidios estableció que lo ocurrido fue un asesinato con arma cortante y que la víctima correspondía a un hombre de nacionalidad chilena, de 34 años de edad, con antecedentes policiales.

Al examen del cadáver, el especialista de la Policía de Investigaciones determinó que presentaba una herida cortopenetrante en la región torácica anterior.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI Valparaíso, explicó que, de esta manera, "los detectives comenzaron a realizar diversas diligencias de investigación, como es el empaderamiento de testigos y levantamiento de cámaras de seguridad. Como resultado de este trabajo, en coordinación con el Ministerio Público, se logró identificar al imputado de los hechos, quien fue detenido en flagrancia".

El trabajo policial permitió detectar que el presunto victimario es un hombre chileno, de 20 años de edad, sin antecedentes policiales, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso para su control de detención y formalización.

