Investigan accidente de tránsito que terminó con auto volcado en cerro Placeres: vecinos afirman que conductora se dio a la fuga

Por causas que tendrán que ser investigadas, la conductora de un automóvil perdió el control del mismo y terminó volcado en la parte alta de Valparaíso.

La emergencia vehicular se registró en la intersección de avenida Antonio Matta con calle Río Maipo, en el cerro Los Placeres.

Producto de este accidente, tanto la conductor como su acompañante, otra persona de sexo femenino, resultaron con lesiones de diversa consideración.

Según informaron vecinos del cerro Los Placeres, la conductora del automóvil se habría dado a la fuga luego de protagonizar este violento accidente de tránsito.

Hasta el lugar de los hechos concurrieron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Puerto, quienes socorrieron a la única víctima hallada en el sitio.

Personal del SAMU también llegó al sitio del suceso para brindar una primera asistencia.

