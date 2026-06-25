Investigación por celular robado en Valparaíso termina con 19 equipos recuperados y dos detenidos en Santa Cruz

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI Valparaíso lograron la detención de dos sujetos por el delito de receptación, tras diligencias que se desprenden de una investigación ordenada por el Ministerio Público por el robo de un celular de alta gama, lo que permitió la recuperación de 19 equipos avaluados en $8.800.000.

En el marco de las diversas diligencias investigativas, levantamiento de antenas y georreferenciación, los oficiales ubicaron en la comuna de Santa Cruz, en la región de O'Higgins, a un primer imputado que mantenía en su poder el equipo móvil que dio inicio a la investigación, momento en el que se obtuvieron más antecedentes respecto a la forma en que éste había adquirido el aparato.

Seguidamente, los detectives dieron con el paradero de un segundo imputado, que corresponde a un hombre, mayor de edad, de nacionalidad chilena, a quien se le incautaron 18 teléfonos celulares, los que se habían obtenido de manera ilícita para ser posteriormente revendidos en el comercio ilegal.

Por instrucción de la Fiscalía Local de Valparaíso, ambos imputados quedaron apercibidos a la espera de citación, conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal.

En cuanto a los equipos recuperados, se informó que fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las diligencias investigativas y gestionar su restitución a los propietarios.

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