Investigación de la SIP de Carabineros permite frustrar comercialización de fuegos artificiales a través de redes sociales en San Felipe

En una destacada labor investigativa, Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 2ª Comisaría de Carabineros de San Felipe, logró la detención de un sujeto que comercializaba ilegalmente fuegos artificiales a través de redes sociales.

El operativo se desarrolló a las 9:30 horas de este martes 4 de noviembre, después de un trabajo de inteligencia que permitió identificar a un individuo que ofrecía artefactos pirotécnicos por medio de la plataforma Facebook Marketplace.

Con esta información, los funcionarios policiales coordinaron una compra controlada, concretando un encuentro en el sector de Hacienda Quilpué, en San Felipe.

En el lugar se efectuó la fiscalización del sujeto, encontrando en su poder dos tortas de fuegos artificiales de 16 tiros, por lo que se procedió a su detención inmediata por infracción al artículo 3° de la Ley de Control de Armas y Explosivos.

Posteriormente, y tras la lectura de sus derechos, el detenido autorizó voluntariamente el ingreso a su domicilio, ubicado en el mismo sector, donde se logró la incautación de un total de 36 tortas pirotécnicas, correspondientes a 3 tortas de 100 tiros y 33 tortas de 16 tiros, todo avaluado en aproximadamente $1.554.000.

El detenido, identificado con las iniciales de P.M.M.T., de 25 años de edad y sin antecedentes policiales, fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Carabineros destacó que "este procedimiento es resultado del trabajo profesional y coordinado de la SIP, orientado a prevenir la venta y uso ilegal de fuegos artificiales, contribuyendo a la seguridad y tranquilidad de la comunidad sanfelipeña".

PURANOTICIA