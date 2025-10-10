Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Investigación de la SIP de Carabineros permite detener a cuatro peligrosos sujetos con armas y drogas en Limache

Investigación de la SIP de Carabineros permite detener a cuatro peligrosos sujetos con armas y drogas en Limache

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Procedimiento policial de la 3ª Comisaría de Carabineros permitió incautar dos pistolas de aire comprimido, un revólver a fogueo, un arma de fabricación artesanal.

Investigación de la SIP de Carabineros permite detener a cuatro peligrosos sujetos con armas y drogas en Limache
Viernes 10 de octubre de 2025 20:31
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

A raíz de una orden judicial de entrada y registro, carabineros de la Tercera Comisaría de Limache detuvieron a cuatro personas e incautaron una serie de elementos.

Conforme a la investigación desarrollada por personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP), uniformados procedieron a allanar una vivienda de Limache.

Este procedimiento policial permitió incautar dos pistolas de aire comprimido, un revólver a fogueo, un arma de fabricación artesanal, además de municiones de diferentes calibres, junto a teléfonos celulares y dosis de drogas.

Cabe hacer presente que tras el respectivo control de detención y posterior audiencia de formalización, una mujer quedó sujeta a la medida cautelar de prisión preventiva.

PURANOTICIA

Cargar comentarios