Investigación de Carabineros permite detener en Cartagena a pareja que hasta un sistema de pago electrónico tenía para vender drogas

En el marco de un proceso investigativo desarrollado en Cartagena, funcionarios del OS7 de Carabineros de San Antonio detuvo a un hombre y a una mujer.
La policía uniformada dio cumplimiento a una orden de entrada y registro, con apoyo del GOPE Valparaíso, por una investigación asociada a tráfico de drogas.
En el procedimiento, se incautaron 205 gramos de marihuana y 7 gramos de clorhidrato de cocaína, además de un vaporizador clear de aceite de marihuana.
De igual forma, se incautaron $220.000 en efecto, un sistema Transbank de pago electrónico utilizado para la venta de drogas y elementos asociados al tráfico.
En cuanto a los detenidos, se informó que la mujer, de 42 años y nacionalidad chilena, fue identificada con las iniciales J.D.T.M.T.; mientras que el hombre, de 38 años y también chileno, fue identificado como L.A.S.V.. Ambos registran antecedentes.
Una vez informado el Ministerio Público, el fiscal de turno instruyó que los dos detenidos en Cartagena pasen a la audiencia de control de detención respectiva.
