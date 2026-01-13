Intervinientes acuerdan medidas para evitar tercera suspensión de audiencia preparatoria del juicio oral por megaincendio

Luego que por temas administrativos y logísticos, el Juzgado de Garantía de Valparaíso acogiera la solicitud de aplazar una vez más la audiencia de preparación de juicio oral en la causa que investiga el origen del megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 en Viña del Mar y Quilpué, los intervinientes lograron un acuerdo para que ahora sí se lleve a cabo en la fecha estipulada y no se retrase por tercera ocasión.

Cabe recordar que la instancia estaba programada en el tribunal porteño para el 20 de noviembre del 2025, sin embargo, tras solicitud de una de las defensas se decidió suspender y reagendar para este lunes 12 de enero, siendo nuevamente aplazada.

En ese sentido, el fiscal del caso y especialista en incendios, Osvaldo Ossandón, contó detalles de la realización de una reunión de coordinación para la futura realización de la audiencia de preparación de juicio oral, instancia donde se acordaron una serie de medidas para que el próximo 9 de marzo no se tenga que volver a suspender.

"El día de hoy, a las 9 AM, se realizó una reunión de coordinación basado en el convenio establecido entre el Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público, para efectos de coordinar aspectos relativos a la realización de las audiencias", comenzó indicando el persecutor que tiene a cargo esta importante indagatoria.

De igual forma, Ossandón recordó que la instancia se vio frustrada en gran medida por la imposibilidad de contar con espacios físicos suficientes para poder llevar a cabo una audiencia en buenas condiciones, con sistema de audio, conexión y presencialidad.

A raíz de eso, explicó que "la administración del Tribunal de Garantía de San Antonio convocó a la respectiva audiencia, en la cual se reunieron todos los intervinientes, y finalmente se llegó a un acuerdo, en el sentido de que van a proporcionar una sala con las condiciones que sean necesarias para la realización de una audiencia que garantice la dignidad y la participación de todos".

De esta manera, se espera que el próximo 9 de marzo se cuente con todas las condiciones adecuadas para llevar a cabo el inicio de la audiencia de preparación de juicio oral por esta causa que investiga los orígenes de esta catástrofe que le costó la vida a 138 personas y que destruyó más de 4.600 viviendas en Viña y Quilpué.

Vale recordar que los nueve imputados en la causa del origen del megaincendio son los exvoluntarios de Bomberos, Maximiliano Veliz, Claudio Gamboa, Elías Salazar, Francisco Mondaca y Matías Cordero; los exbrigadistas de Conaf, José Jerez, Ángel Barahona y Franco Pinto; y el exfuncionario del Senapred, José Atenas.

