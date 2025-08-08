Intervención en el Mercado Cardonal de Valparaíso cumple dos meses: aseguran que han bajado los delitos y que hay más orden

Como un éxito ha sido calificado, hasta el momento, el plan de ordenamiento que se desarrolla desde hace varios cerca de dos meses en las calles que rodean el Mercado Cardonal de Valparaíso.

La estrategia, liderada por el municipio, la Delegación Presidencial Regional en conjunto con Carabineros y la Policía de Investigaciones, ha logrado reducir significativamente los delitos e incivilidades en el sector, consolidando una presencia estatal sostenida en el tiempo.

Durante estas ocho semanas, se han mantenido las rondas en dos turnos por parte de efectivos policiales, quienes en conjunto a fiscalizadores de la alcaldía porteña y el Seremi de Salud, han logrado mantener un orden que era uno de los mayores dolores de los vecinos y vecinas que diariamente transitan o trabajan en el lugar.

En ese sentido, Yanino Riquelme, delegado presidencial regional, enfatizó en que “lo primero era hacer un trabajo de recuperación de los espacios públicos, había un trabajo muy intenso coordinado con la municipalidad y la alcaldesa Camila Nieto; pero la idea es mantenerlo en el tiempo y eso significa ir abordando una serie de otras consideraciones, como fiscalizar las condiciones higiénicas, de impuestos, entre otras”.

En la misma línea, María José Brevis, directora de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Valparaíso, comentó que “hemos estado trabajando de manera permanente con nuestros equipos de fiscalizadores y patrullaje para poder tener mayor presencia y aumentar la sensación de seguridad de los porteños y porteñas al venir a comprar acá”.

El trabajo interinstitucional ha sido clave en los positivos resultados de este plan, así también lo hicieron saber desde la Policía de Investigaciones y Carabineros.

“Por las estadísticas que nosotros manejamos, ya que tenemos nuestro cuartel a un costado y es donde se llegan a hacer las denuncias, ha habido una considerable baja en las denuncias de distintos delitos que se daban en el sector”, puntualizó Guillermo Gálvez, prefecto inspector de la PDI.

Asimismo, a modo balance, el coronel de Carabineros, Jaime Camps, afirmó que desde la implementación de este plan “hemos registrado 82 detenidos y se han cursado más de 800 infracciones. Ya se diseñó la estrategia para mantener de forma permanente para seguir con el control y fiscalización del sector”.

Finalmente, Alejandra Romero, seremi de Seguridad Pública, recalcó en que “la evaluación es bastante positiva, los resultados están a la vista; el despeje que se ha logrado con el despliegue operativo permanente de funcionarios policiales y fiscalizaciones conjuntas con la seremi de Salud, el Servicio de Impuestos Internos, y otros; ha permitido mantener y contener el despeje territorial del polígono del Mercado Cardonal”.

IMÁGENES:

PURANOTICIA