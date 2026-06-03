Intervención de la PDI en barrios Poniente y Oriente de Viña del Mar termina con cuatro detenidos y un vehículo recuperado

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim), en un trabajo interangencial focalizado con personal de Seguridad Pública del Municipio de Viña del Mar, efectuaron un intenso operativo de fiscalización en calles del centro de la comuna.

La acción tuvo como objetivo la búsqueda de prófugos de la justicia, como asimismo, el levantamiento y recopilación de información relativa a personas de interés policial, tras el incremento en la comisión de delitos en los barrios Poniente y Oriente.

Cabe hacer presente que este operativo se efectuó desde el estero Marga Marga hasta la calle 15 Norte (Av. Benidorm), incluyendo sectores costeros de la Ciudad Jardín.

El jefe de la Bicrim de Viña del Mar, subprefecto Sergio Gutiérrez, destacó que "se realizaron 124 controles de identidad, logrando la detención de tres hombres, todos de nacionalidad chilena y mayores de edad, por los delitos de lesiones menos graves, tráfico ilícito de drogas y quebrantamiento de condena, quienes registraban antecedentes policiales por estafa y otras defraudaciones, falsificación de instrumento privado, hurto y estafa”.

En el procedimiento también se detuvo a un cuarto hombre –chileno y mayor de edad– por pensión de alimentos, devengado del Juzgado de Familia de Valparaíso.

Asimismo, se incautó y recuperó un vehículo con encargo vigente por apropiación indebida, además de esclarecer dos presuntas desgracias, de un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad chilena, mayores de edad, con encargo vigente desde el año 2023, y proveniente de la Fiscalía Local de Viña del Mar.

La Policía de Investigaciones recalcó que continuará realizando este tipo de operativos y fiscalizaciones en Viña del Mar, tras efectuar trabajos de análisis criminal e inteligencia policial en lugares de mayor ocurrencia de ilícitos.

PURANOTICIA