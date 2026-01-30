Interrupción del suministro eléctrico en sector Paso Hondo generó ajustes en la frecuencia del servicio del Tren Limache-Puerto

Una interrupción del suministro eléctrico en el sector Paso Hondo, generó ajustes en la frecuencia del servicio del Tren Limache-Puerto durante la hora punta.

EFE Valparaíso informó que a las 15:45 de este viernes se produjo una interrupción del suministro de energía provocado por una poda de árboles externa que afectó la línea de transmisión en el sector de Paso Hondo.

La empresa indicó que "si bien se logró restablecer la operación de los trenes rápidamente, esta incidencia está afectando la frecuencia durante la tarde, aumentando en dos minutos el intervalo en la hora punta".

Esto, explicó la compañía, "debido a que, para mantener la continuidad del servicio, las faenas de despeje deberán realizarse al finalizar la operación ferroviaria de la jornada".

Finalmente, EFE Valparaíso agradeció "la comprensión y colaboración de los pasajeros y pasajeras".

PURANOTICIA