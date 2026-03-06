Interceptan en el Puerto de Valparaíso un cargamento con 16 mil zapatillas falsificadas que fueron declaradas como "usadas"

Un contenedor repleto de zapatillas falsificadas interceptaron fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduanas en el Puerto de Valparaíso. La mercancía, proveniente de China, venía declarada como calzado usado y su destino final era Perú. Sin embargo, tras revisión aduanera, se constató que las "zapatillas sucias" de las marcas Nike y Adidas, en realidad eran nuevas, dando cuenta de un nuevo método de contrabando.

La carga, valorada en más de 1 millón de dólares, fue detectada gracias al trabajo conjunto de la Unidad de Análisis de Riesgos y los equipos de aforo de la Dirección Regional de la Aduana de Iquique y Valparaíso quienes, en virtud a distintos filtros y parámetros, seleccionaron un contenedor que venía en viaje desde el puerto chino de Nancha, hacia la ciudad de Iquique y que continuó viaje a Valparaíso.

Al llegar a territorio nacional fue seleccionado para revisión física y fue llevado al patio de aforo para una revisión intensiva, dando cuenta que las zapatillas, que venían en sacos a granel, estaban cubiertas de tierra, pero no mostraban rastros de desgaste.

El director regional de la Aduana de Valparaíso, Braulio Cubillos, indicó que "se trata de una operación de calzado que se introdujo al país declarándolo como zapatos usados y, al momento de hacer la revisión, los funcionarios de Aduanas se percataron que, del total del calzado, 30 mil pares, 16 mil eran falsificados y venía simulando que estaba usado. Se trataba de productos nuevos y, por lo tanto, se pudo determinar que se trataba de una infracción a la ley Propiedad Industrial e Intelectual".

A ello agregó que "esta operación se pudo detectar por el intercambio de información que nos llega desde la Aduana de Iquique y así pudimos hacer el seguimiento, comunicándonos también con la PDI y en conjunto realizamos este hallazgo".

Dentro de las zapatillas detectadas vienen modelos como Dunk Low, AF! Low Drake Nocta, Air Max Sequent 3, Nike Air+ y Saint Seiya, de Nike, este último aún no disponible en Chile; además de Court Jam Control 3, de Adidas. Sus valores oscilan entre los 70.000 y 220.000 pesos en el mercado formal.

Así, al tratarse de mercancías falsificadas, se suspendió en forma inmediata el despacho y se notificó a los representantes de las marcas, quienes presentaron las respectivas querellas por infracción a la ley de propiedad intelectual e industrial.

Al respecto, el fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia, comentó que "esta diligencia se concreta por un trabajo de análisis de la información, de inteligencia, que realiza la Policía de Investigaciones con Aduanas, donde se logra detectar en definitiva este cargamento que venía en tránsito, en principio, pero estamos investigando el destino final, como zapatillas usadas, pero en realidad correspondían a zapatillas nuevas. En eso, es importante destacar que la PDI con Aduanas, logran detectar esto, analizando los antecedentes de quien traía esta mercancía al país".

Por su parte, la jefa de la Prefectura Provincial de la PDI de Valparaíso, prefecta Polly Ureta, explicó que "queremos destacar el trabajo interagencial que propician estos resultados debido a que el Servicio Nacional de Aduanas, en coordinación con nuestra Brigada Investigadora de Delitos en Recintos Portuarios de Valparaíso, realizan esta coordinación; le entregan la información que posee Aduanas y ellos comienzan a investigar en base al análisis criminal. Perfilando a la persona que aparece como importador, pueden llegar a tener antecedentes suficientes que nos motivan a revisar containers para realizar este hallazgo de la mercancía".

En total se incautaron 16.660 pares, avaluados en $US 1.105.057, mercancía que gracias a este procedimiento no llegarán a manos de bandas de comercio ilegal.

