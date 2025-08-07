Intensifican plan de bacheo en calles afectadas por el último sistema frontal en Viña del Mar

Tras el paso del sistema frontal por Viña del Mar, equipos de la Dirección de Operaciones y Servicios del Municipio iniciaron la reparación de emergencia de los daños que se registraron en diversas calles de la Ciudad Jardín.

La alcaldesa Macarena Ripamonti informó que “nuestro plan estratégico para llegar con obras y arreglos de calles a todos los rincones de la ciudad sigue avanzando con fuerza. Las recientes emergencias por lluvias han exigido un esfuerzo adicional de nuestros equipos municipales, que han redoblado su trabajo para mantener la comuna en condiciones óptimas para el traslado seguro de nuestros vecinos. Es una tarea ardua, pero fundamental para el desarrollo y la conectividad de Viña del Mar”.

Es así que cuadrillas del Departamento de Construcción e Infraestructura Urbana (CIU) se han desplegado en calle Alvarez, desde el Hospital Gustavo Fricke hasta Chorrillos, en Limache con Simón Bolívar, Von Schröeders, y siguen avanzando en caminos que presenten este tipo de eventos, como Las Maravillas en Santa Julia, en el sector de Reñaca Alto, Edmundo Eluchans, el par Viana-Álvarez y Agua Santa, entre otras.

Las labores de emergencia se suman al plan operativo permanente que el Municipio de Viña del Mar lleva a cabo para el recarpeteo y bacheo de calles en aquellos sectores que presentan daños producto del uso y del alto flujo vehicular.

Dentro de las vías que han sido intervenidas para su reparación recientemente, está calle Limache, donde se realiza el mejoramiento integral de 1.500 m2 de calzada, entre calles Ocoa y Montenegro, con una inversión municipal de $100 millones.

Cabe hacer presente que las faenas están a cargo del Departamento de Construcción e Infraestructura Urbana y se proyecta que estén listas durante esta semana.

