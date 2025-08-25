Intensifican operativos policiales en provincia de San Antonio tras fin de semana que dejó dos homicidios consumados y uno frustrado

A primera hora de este lunes, la seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Alejandra Romero, se trasladó hasta la comuna de San Antonio para encabezar una reunión, a la que asistieron los máximos representantes de la Policía de Investigaciones (PDI); la delegada presidencial provincial, Carolina Quinteros; y el prefecto de Carabineros de la zona, comandante José Miguel López.

El principal objetivo del encuentro fue revisar los procedimientos y acciones realizadas por las policías, a raíz de los hechos delictuales ocurridos durante el fin de semana, en el que se registraron dos homicidios en Cartagena y San Antonio.

La seremi Romero señaló que “a primera hora de este lunes nos reunimos con la delegada presidencial provincial de San Antonio y los mandos de PDI y Carabineros, para conocer en detalle los hechos ocurridos durante este fin de semana y tomar medidas inmediatas para esclarecer los hechos y, sobretodo, facilitar las coordinaciones que permitan recuperar la tranquilidad en la zona".

"Sabemos que los homicidios y, en general, los hechos delictuales generan mucha preocupación e indignación entre los vecinos y vecinas de la región y, por lo mismo, estamos revisando las medidas ya tomadas y planificando en conjunto nuevas acciones que propendan a la seguridad”, agregó la autoridad.

La delegada Quinteros sostuvo que en la reunión "pudimos reafirmar los compromisos para intensificar los operativos en distintos espacios de la provincia de San Antonio. Además, esta instancia que ya se realiza una vez al mes, ha permitido informar avances en los diversos procesos investigativos, lo que refuerza el trabajo conjunto entre las distintas instituciones para brindar mayor seguridad y tranquilidad a la comunidad”.

En esa línea, las autoridades destacaron el compromiso de ambas policías para dar pronta resolución a los casos ocurridos este fin de semana y, asímismo, generar un refuerzo en las estrategias preventivas y de control dispuestas para dar más seguridad a los habitantes de la provincia, ya sea a través de planes como «Calles sin Violencia» o la ejecución de «Rondas Impacto» por parte de Carabineros en toda la provincia.

