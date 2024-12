Intensifican fiscalizaciones en terminal de buses de Viña ad portas de celebraciones de Año Nuevo y la temporada estival 

En forma conjunta y ante la proximidad de la celebración de Año Nuevo y el traslado de pasajeros que se desplazarán hacia distintas ciudades del país y otros que llegarán a la región de Valparaíso para disfrutar del espectáculo de fuegos artificiales o de drones –como será en el caso de Limache– autoridades de distintas carteras realizaron una fiscalización a las máquinas del terminal de buses de Viña del Mar, oportunidad en la que aprovecharon de informar a los pasajeros, mediante la entrega de folletos, sobre la importancia del autocuidado y dar cuenta de eventuales anomalías que se detecten durante los viajes.

En la ocasión, los equipos fiscalizadores pudieron constatar la condición de los vehículos de transportes de pasajeros, la correcta venta de pasajes, además de entregar información sobre recomendaciones en materia sanitaria, de derechos de los consumidores y de prevención de delitos, por ejemplo.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, señaló que “seguimos trabajando en estos despliegues de fiscalización en estas festividades de fin de año de los viajes interurbanos. Hay un plan intenso desarrollado en la región. Lo venimos desarrollando hace bastante tiempo y que tiene que ver con varios frentes: en seguridad y, ahí está el despliegue que está haciendo Carabineros y los refuerzos que debieran llegar en estos días, incluso, desde Santiago”.

El representante del Presidente Boric en la zona detalló que la fiscalización busca “el cumplimiento de todas las normas que tienen las empresas de transportes tanto en los buses como en las oficinas. Por eso, estamos acompañados, por ejemplo, del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), porque hay que ajustarse a la normativa en la venta de los pasajes. Además, hemos subido a los buses para transmitirle a los pasajeros los derechos y deberes que tienen y que buscan que se tenga un viaje seguro”.

El coronel Francisco Villablanca, prefecto (s) de la Prefectura de Carabineros de la Ciudad Jardín, indicó que “ésta es una fiscalización permanente que hacemos como Carabineros y estamos junto a las autoridades verificando los buses, que los conductores mantengan la documentación correspondiente y que se encuentren en condiciones para poder circular, debido a la mayor afluencia de pasajeros que tenemos en esta fecha que llegan a la región y, principalmente, a Viña del Mar”.

AUTOCUIDADO

Por su parte, el seremi de Transportes, Edgardo Piqué, indicó que “estamos fiscalizando con nuestros equipos en toda la región de Valparaíso, principalmente, hoy en los terminales de buses interurbanos como el de Viña del Mar. Lo que queremos relevar es que la fiscalización es importante, pero más importante es el autocuidado. No podemos nosotros garantizar un fin de año seguro para todas las personas que se trasladan en distintos medios de transporte, tanto de locomoción pública como particular, si las personas no son responsables en el manejo seguro, en el manejo ausente del consumo de drogas y de alcohol y sin las medidas de seguridad para los pasajeros, como es el caso del cinturón de seguridad, las sillas, los cinturones en el caso de los menores de edad y también los cinturones de seguridad para las mascotas”.

De igual forma, hizo un llamado de atención “a todos los conductores de la locomoción pública y a los de vehículos particulares, a que no manejen si van a beber alcohol. La mayor parte de los accidentes que se producen en estas fechas y que tienen resultados fatales se producen por el consumo irresponsable de alcohol y drogas. Nosotros no queremos lamentar fallecimientos o efectos nocivos en la conducción irresponsable, como personas lesionadas. En el Año Nuevo 2024 hubo un fallecimiento en la región y nuestra meta es que no haya fallecidos y tampoco personas lesionadas”.

También explicó que es importante que los usuarios de los buses interurbanos estén alerta a las condiciones de los viajes. “Todos los buses tienen que tener una luneta con mensajes luminosos que dé garantías de cuál es la velocidad a la que se está desplazando el bus, así también como las horas de conducción que no debe superar las cinco horas”. Añadió que “las sanciones por manejo que excede las cinco horas continuas son multas para el operador de la máquina, para la empresa, no para el conductor y puede ir de 1 a 5 UTM por cada conductor”.

PRECIOS A LA VISTA

Eric Orellana, director regional (s) del Sernac en Valparaíso, manifestó que “sabemos de la masiva llegada de visitantes y también de personas que se están trasladando a otros lugares. Es relevante que la información en cuanto al precio esté previamente publicada y así los consumidores, al momento de querer optar por utilizar alguno de estos servicios, sepa con anticipación cuál es el valor que va a pagar, porque muchas veces éste puede ir cambiando. Es importante saber si es que existe algún cambio unilateral respecto del precio en relación a lo que está publicado, a lo que se informa”.

La autoridad del Sernac aseguró que otro aspecto que los usuarios deben tener en cuenta es la existencia de la ficha de declaración de los equipajes que debe contar con la correcta y completa identificación de los pasajeros del bus.

Finalmente, el seremi (s) de Salud, Carlos Zamora, destacó que “el llamado a toda la ciudadanía por parte de nuestra Secretaría Ministerial de Salud es al autocuidado y también a la prevención de enfermedades. Por ello, una de las grandes preocupaciones de nuestra Seremi de Salud es que la ciudadanía, por favor, se pueda acercar solamente a lugares establecidos para hacer sus compras. Es importante evitar la transmisión de enfermedades por alimento y, en ese sentido, seguir las recomendaciones de la autoridad sanitaria. Alimentarse en restaurantes establecidos y, efectivamente, entendiendo la tradición del primero de enero, consumir los mariscos y pescados lo más cocidos posible”.

