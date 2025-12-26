Intensifican controles por uso y venta de fuegos artificiales en la región de Valparaíso: Carabineros llamó a denunciar ante Fiscalía

Con la llegada de las celebraciones de fin de año y, en particular, en la antesala del 2026, vuelve a instalarse en distintos sectores de la región de Valparaíso (y el país completo) el uso de fuegos artificiales por parte de particulares, una práctica que en Chile se encuentra expresamente prohibida por la normativa vigente.

La legislación impide la fabricación, importación, comercialización, posesión y utilización de pirotecnia fuera de espectáculos debidamente autorizados, debido al alto riesgo que estos elementos representan para la seguridad de las personas.

Bajo este escenario, Puranoticia.cl consultó a Carabineros respecto de las acciones que se están desarrollando para fiscalizar el uso y la venta ilegal de fuegos artificiales en la región de Valparaíso, considerando el aumento de casos en estas fechas.

Desde la institución policial se informó en un punto de prensa de Senapred que se ha reforzado el trabajo especializado a través del OS11, unidad encargada de la fiscalización de explosivos, mediante diversos operativos preventivos.

Al respecto, la jefa de Zona de Carabineros Valparaíso, general Patricia Vásquez, señaló ante la consulta de Puranoticia.cl que “estamos trabajando fuertemente con OS11 y hemos realizado diferentes operativos, también de los organismos especializados, para pesquisar a quienes tengan pirotecnia en forma clandestina”.

La autoridad policial también fue enfática en que, ante la detección del lanzamiento de fuegos artificiales, es fundamental realizar la denuncia correspondiente para que se inicien las investigaciones penales. “En aquellos lugares donde se detecte que hay lanzamiento, claramente las denuncias deben ir al Ministerio Público para que se abran líneas investigativas con respecto a esto”, sostuvo la general Vásquez.

Finalmente, la máxima autoridad policial regional recordó que el uso ilegal de pirotecnia no se limita únicamente a las celebraciones de Año Nuevo, sino que también se ha registrado con fuerza en otros contextos, como eventos futbolísticos.

En ese sentido, la jefa de Carabineros Valparaíso explicó que estos hechos “han sido denunciados, con la finalidad de que exista un foco investigativo”, reafirmando el llamado a la ciudadanía a informar oportunamente este tipo de situaciones.

