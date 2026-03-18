Intensifican controles a furgones de transporte escolar de Valparaíso y Viña del Mar

_ Carabineros junto al Delegado Presidencial Regional, Manuel Millones, encabezaron la iniciativa que busca fortalecer la seguridad en los traslados de los estudiantes, haciendo entrega de un sello de certificación. _

Una masiva fiscalización al transporte escolar de Valparaíso y Viña del Mar se desarrolló la mañana de este miércoles 18 de marzo en el centro de la Ciudad Puerto.

El plan integral de Carabineros contempla el resguardo de la seguridad de los estudiantes, no sólo el primer día, sino que por todo el año escolar.

En este contexto, la institución desarrolla a diario servicios preventivos y de fiscalización para fortalecer la seguridad, tanto de estudiantes como de los padres y apoderados, incrementando los controles vehiculares al transporte público y privado.

Sobre la fiscalización a los furgones, el coronel Jaime Camps, prefecto de Carabineros Valparaíso, indicó que "el conductor debe mantener la licencia A1 antigua o la A3 actual. Debe mantener toda su documentación al día, igual que un vehículo particular, vale decir, su permiso de circulación, revisión técnica y seguro obligatorio".

En cuanto al vehículo, sostuvo que "están establecidos dos colores: amarillo y blanco, como también la ubicación de determinado letrero, que diga «Escolar» en la estructura del móvil, además de una baliza que debe ir en la parte posterior en los instantes que ellos detengan el vehículo para hacer el ascenso y descenso de escolares”.

En la instancia, a los furgones que cumplieron con la normativa vigente, se les entregó un sello de certificación que se instaló en el parabrisas del vehículo para que sea reconocido por padres y apoderados, además de las autoridades fiscalizadoras.

Finalmente, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, destacó que “lo más importante son los transportes autorizados, los que tienen certificación. No usar transporte clandestino, porque no da ninguna seguridad. Todos los transportes tienen seguro y, por tanto, en cualquier accidente hay un seguro comprometido. (…) Si no pueden llevar a sus chicos, escojan transporte autorizado y validado por el Ministerio de Educación, Carabineros y el Ministerio de Transporte".

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