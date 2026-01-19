Intensifican acciones para fortalecer la prevención de incendios forestales debido a altas temperaturas en Valparaíso

Antes de que las altas temperaturas eleven el riesgo de incendios, el Municipio de Valparaíso informó que lleva meses actuando en terreno con labores que forman parte del Plan de Reducción del Riesgo de Desastres, que consideran 13 acciones preventivas y de mitigación, entre ellas desmalezados, habilitación de cortafuegos, retiro de vehículos en zonas de evacuación y el abastecimiento de sectores críticos con estanques australianos de 250 mil litros en áreas como La Pólvora, Placilla y Laguna Verde.

Es así que, a través del Plan Verano 2025–2026, se han redoblado los esfuerzos en la materia, ejecutando a igual fecha más del doble de trabajos en desmalezados y cortafuegos que el año pasado. En los últimos tres meses, estas labores han permitido intervenir más de 63.000 m² de cerros y quebradas, retirando 408 toneladas de maleza y desechos para proteger a la comunidad.

Ubaldo González, encargado del departamento de Gestión de Riesgos y Desastres explicó que “en materia de prevención, es importante señalar que el municipio no solo ha reforzado la ejecución de cortafuegos, sino que ha desplegado un conjunto de acciones estratégicas en el marco del Plan Verano, enfocado en la reducción del riesgo de incendios".

"Este plan considera trabajos de desmalezado, retiro de vehículos en zonas de evacuación, instalación de estanques de agua, en sectores críticos como La Pólvora, Placilla y Laguna Verde, además de capacitaciones comunitarias y monitoreos preventivos. Todo esto se realiza en coordinación permanente con Conaf, Bomberos y Carabineros, lo que ha permitido una respuesta más eficiente ante emergencias. A la fecha, el municipio ha ejecutado más del doble de trabajos en desmalezados y cortafuegos en comparación con el mismo periodo del año pasado”, agregó.

La estrategia incluye también capacitaciones comunitarias, monitoreos preventivos y un trabajo coordinado con instituciones como Conaf, Carabineros y Bomberos, lo que ha permitido una respuesta más eficiente ante emergencias. De igual manera, estas acciones se complementan con un plan comunicacional de concientización ciudadana con el objetivo de informar a la comunidad sobre las distintas medidas que deben adoptar en sus hogares, promoviendo conductas seguras que reduzcan el riesgo de incendios durante la temporada estival.

