Intensa caída de nieve obliga al cierre preventivo de rutas en la región de Valparaíso

Diversas rutas de la región de Valparaíso debieron ser cerradas al tránsito vehicular debido a las intensas nevazones registradas en el marco del sistema frontal.

Tal es el caso de la cuesta La Dormida, en Olmué, donde se decidió cerrar el paso de automóviles debido a las condiciones de nieve en el pavimento.

La medida obedece a una instrucción entregada por profesionales de Gestión de Riesgos de la Delegación Presidencial de Marga Marga, coordinados con la Delegación Presidencial Provincial de Chacabuco y la Municipalidad de Olmué.

"Llamamos a la comunidad a conducir con precaución y mantenerse informada a través de canales oficiales", señalaron desde la Delegación Provincial de Marga Marga.

Una medida similar se adoptó en el Valle del Aconcagua, específicamente en la ruta E411, que une las provincias de San Felipe con Petorca, donde también se cerró.

Allí, la Delegación Presidencial Provincial de San Felipe informó el cierre preventivo de la ruta E411, en la comuna de Putaendo, por acumulación de nieve.

La medida se estableció en coordinación con las autoridades de la Delegación Presidencial Provincial de Petorca y de la Dirección Provincial de Vialidad.

"Se hace un llamado a permanecer informados a través de los canales oficiales de las autoridades, frente al sistema frontal que se presenta en la zona", dijeron.

Asimismo, recomendaron adoptar medidas de autocuidado y prevención para resguardar la seguridad de las personas de esta zona de la región.

