Intensa búsqueda de persona extraviada en Rapa Nui: desapareció mientras pescaba

Intensa es la búsqueda que se mantiene de una persona que realizaba labores propias de la pesca en Rapa Nui y de la cual se perdió su rastro este domingo.

Carabineros de la 6ª Comisaría de Rapa Nui, ante esta contingencia, realizó recorridos preventivos y de rastreo en el sector de Hotu Iti.

El procedimiento incluyó a personal de la Armada de Chile, Mau Henua y la Municipalidad de Rapa Nui, fortaleciendo así el trabajo coordinado.

De igual forma, se destacó la cooperación interinstitucional en pos de apoyar las labores de búsqueda y resguardar la seguridad de la comunidad.

El teniente coronel Rodrigo Troncoso, comisario de la 6ª Comisaría de Rapa Nui, explicó que "a las 6:30 horas se pierde la ubicación de la persona que habría iniciado labores propias de la pesca".

A raíz de esto, indicó que "se activa el Comité de Emergencia de Rapa Nui, con todas las instituciones públicas, tanto Fuerza Aérea, Armada, PDI, Carabineros y Delegación, con la finalidad de poder generar acciones tanto terrestres como en el mar para poder dar con su pronta ubicación".

