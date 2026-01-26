Intensa búsqueda de persona extraviada en Rapa Nui: desapareció mientras pescaba

Carabineros informó que, junto a personal de la Armada de Chile, iniciaron recorridos por tierra y por mar en el sector de Hotu Iti para dar con el paradero de este hombre.
Intensa es la búsqueda que se mantiene de una persona que realizaba labores propias de la pesca en Rapa Nui y de la cual se perdió su rastro este domingo.
Carabineros de la 6ª Comisaría de Rapa Nui, ante esta contingencia, realizó recorridos preventivos y de rastreo en el sector de Hotu Iti.
El procedimiento incluyó a personal de la Armada de Chile, Mau Henua y la Municipalidad de Rapa Nui, fortaleciendo así el trabajo coordinado.
De igual forma, se destacó la cooperación interinstitucional en pos de apoyar las labores de búsqueda y resguardar la seguridad de la comunidad.
El teniente coronel Rodrigo Troncoso, comisario de la 6ª Comisaría de Rapa Nui, explicó que "a las 6:30 horas se pierde la ubicación de la persona que habría iniciado labores propias de la pesca".
A raíz de esto, indicó que "se activa el Comité de Emergencia de Rapa Nui, con todas las instituciones públicas, tanto Fuerza Aérea, Armada, PDI, Carabineros y Delegación, con la finalidad de poder generar acciones tanto terrestres como en el mar para poder dar con su pronta ubicación".
