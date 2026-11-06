Instituto Oncológico de FALP en Viña del Mar proyecta atender a 2.500 pacientes durante su primer año de funcionamiento

La Fundación Arturo López Pérez (FALP) dio a conocer los avances de su futuro Instituto Oncológico en Viña del Mar, iniciativa que ya cuenta con las aprobaciones administrativas necesarias para avanzar hacia su etapa de construcción y que busca acercar diagnósticos y tratamientos especializados a pacientes que actualmente deben trasladarse a Santiago para acceder a este tipo de prestaciones.

Entre los hitos que permiten avanzar con el proyecto se encuentra la autorización del Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV), otorgada por la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), y el permiso de edificación de obra nueva entregado por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la Ciudad Jardín. A ello se suma la autorización del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso) para que FALP pueda recibir donaciones destinadas a financiar la construcción del futuro recinto.

El presidente del Directorio de FALP, Rolando Medeiros, dijo que "nuestro compromiso es acercar la atención oncológica de excelencia a más personas. Queremos que los pacientes puedan acceder a diagnósticos y tratamientos especializados sin que su lugar de residencia constituya una barrera. El cáncer es un desafío para el país y requiere una respuesta conjunta: ningún actor puede enfrentarlo por sí solo. Por eso la cooperación entre el sistema público y privado es determinante”.

ATENDER A 2.500 PACIENTES

El futuro instituto en Viña del Mar estará dirigido a habitantes de las 38 comunas de la región de Valparaíso y también a pacientes de la región de Coquimbo. La dimensión de esa demanda se refleja en las cifras entregadas por la fundación: el 48,59% de las personas atendidas en el Instituto Oncológico FALP de Santiago proviene de regiones distintas a la Metropolitana, mientras que durante 2025 un 9% del total de pacientes atendidos correspondió a la región de Valparaíso.

De acuerdo con las proyecciones de la institución, durante su primer año de funcionamiento el centro viñamarino podría recibir a 2.500 pacientes en tratamiento, de los cuales al menos 1.900 serían de la región de Valparaíso.

Ludovina Correa, gerenta del futuro Instituto Oncológico, detalló que "para el primer año de funcionamiento, proyectamos atender a 2.500 pacientes en tratamiento, de los cuales al menos 1.900 serían de la región de Valparaíso. El resto provendría de Coquimbo y otras zonas del norte del país. Incluso, podríamos brindar apoyo a la región Metropolitana en caso de ser necesario. Nuestra mirada es de largo plazo: buscamos desarrollar una respuesta sostenible que permita atender las necesidades de la población y fortalecer las capacidades de la oncología en la región".

En cuanto a su infraestructura, considera un Centro de Radioterapia Avanzada, una Unidad de Quimioterapia, pabellones de cirugía mayor y ambulatoria, además de una Unidad de Medicina Nuclear y un Centro de Imagenología equipado con resonancia magnética, tomografía computarizada (TAC), mamografía y ecografía. La oferta también incluirá una Unidad de Endoscopía, laboratorios clínico y de cardiología, centro médico, Unidad de Paciente Crítico, hospitalización, cuidados paliativos y terapias complementarias, entre otros servicios.

RED DE SALUD

Otro de los ejes planteados para el funcionamiento del instituto será la coordinación con la red asistencial de la zona. La propuesta contempla desarrollar un trabajo complementario con hospitales públicos y otros establecimientos de salud, tanto estatales como privados, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta frente a las necesidades de los pacientes con cáncer.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, valoró la iniciativa y expresó que "actualmente enfrentamos falta de infraestructura y de profesionales especializados para la atención de pacientes con cáncer, tanto en el sistema público como privado. FALP abordará ambas necesidades con este centro de atención oncológica. Como región, necesitamos seguir impulsando iniciativas que permitan ampliar la cobertura, fortalecer la capacidad de atención y mejorar el acceso oportuno a una salud de calidad para nuestros habitantes”.

Con las autorizaciones municipales y sectoriales ya obtenidas, el proyecto en la Ciudad Jardín busca avanzar hacia su construcción para incorporar nueva capacidad de diagnóstico y tratamiento oncológico en la región de Valparaíso, con una cobertura que también considera a pacientes de otras zonas del norte del país.

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