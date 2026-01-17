Instituto de DD.HH. respalda actuar policial en operativo en San Antonio

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) aseguró que el desalojo de la megatoma de San Antonio se está realizando conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, según lo observado hasta ahora por sus equipos desplegados en terreno.

El director regional del INDH en Valparaíso, Fernando Martínez, indicó que, en relación con el uso de la fuerza por parte de Carabineros, la evaluación preliminar no presenta reparos. “Respecto de la proporcionalidad y necesidad, la impresión inicial es que no tenemos objeciones hoy día”, señaló, aunque aclaró que esta apreciación podría cambiar en caso de recibir nuevas denuncias.

La evaluación positiva del organismo se produce pese al escenario de alta violencia registrado durante el operativo, donde se reportaron barricadas incendiarias, lanzamiento de bombas molotov y disparos con armas de fuego, hechos que dejaron a dos funcionarios de Carabineros lesionados.

Asimismo, el informe del INDH contrasta con las denuncias ingresadas ante la Corte por el dirigente Gustavo Sepúlveda, asesor de campamentos en toma, quien ha calificado el actuar policial como “convulso y violento”. No obstante, Martínez afirmó que, tras entrevistar a ocho detenidos en la comisaría de San Antonio, no se detectaron lesiones atribuibles a un uso excesivo de la fuerza policial.

Finalmente, el director regional reconoció que los observadores del INDH no pudieron fiscalizar la irrupción de Carabineros en la parcela 13, el sector más conflictivo del operativo, y que el despliegue del organismo es limitado para un territorio tan extenso, por lo que el proceso de recopilación de antecedentes continúa en desarrollo.

