Instituto Abdón Cifuentes y Patmos avanzaron a semifinales masculinas de final nacional de los Juegos Deportivos Escolares

El Parque deportivo Estadio Nacional, fue escenario de la jornada de cuartos de final del balonmano y básquetbol, en el marco de la final nacional del nacional escolar sub-14, que organiza el Instituto Nacional de Deportes.

El Instituto Abdón Cifuentes de San Felipe mantuvo su invicto en el torneo, tras doblegar por 28-12 al representativo de Maule y jugará este miércoles a las 18:00 horas la semifinal ante el Colegio San Luis de Antofagasta.

El Liceo Corina Urbina de San Felipe sumó otro triunfo en el balonmano femenino, tras superar al representativo de Los Ríos por 21 a 7 y este miércoles a las 12:00 horas se medirá con Los Lagos para ubicarse entre las mejores nueve selecciones.

Gabriela Mistral cayó en su partido de cuartos de final del básquetbol femenino ante Tarapacá y a las 16:30 horas de este miércoles se enfrentará a Coquimbo en la disputa por el quinto puesto.

Patmos avanzó invicto en el básquetbol masculino, tras doblegar sin problemas a la Araucanía por 86 a 48 y hoy a las 18 hrs jugará la semifinal ante el Teresiano de Los Ángeles, región del Biobío.

