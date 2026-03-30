Instancia clave de coordinación: Delegado Millones encabezó el primer Gabinete Regional de Valparaíso

Este lunes se desarrolló la primera sesión del Gabinete Regional, liderado por el Delegado Presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, quien convocó a las autoridades nombradas por el Presidente José Antonio Kast, para traspasar los lineamientos de Gobierno y trabajar de manera cohesionada junto a todas las carteras, alineando los objetivos sectoriales.

En ese sentido, el representante del Ejecutivo en la región comentó que “hemos tenido nuestra primera sesión del gabinete con todos los delegados provinciales y seremis nombrados. Nos interesa hacer la bajada de las políticas de Gobierno, principalmente una mirada sobre la región, los principales desafíos, problemas y dificultades. Esa fue la intención, una inducción, una bajada de la política del Gobierno y también ordenar la agenda”.

Además, agregó que la próxima semana se realizará “un gabinete que incluya a los alcaldes para la presentación oficial de cada seremi, y para que la prensa pueda conocerlos y consultarles sobre cada área en particular”.

En la instancia, también se reforzó la importancia de avanzar en una gestión coordinada entre los distintos servicios públicos, con foco en las necesidades prioritarias de la ciudadanía y en el fortalecimiento del trabajo en terreno y la respuesta oportuna a las demandas locales.

En materia de Vivienda y Urbanismo, el seremi Marcelo Ruiz, destacó la realización de esta instancia “para generar un trabajo coordinado, toda vez que el desarrollo urbano requiere un esfuerzo multisectorial. Los problemas de las ciudades no son exclusivos del Minvu, sino que hay que enfocarlos desde todos los ministerios. Nosotros venimos con un gran ímpetu para sacar adelante los procesos de reconstrucción que están pendientes, para enfrentar el problema del déficit habitacional, para abordar los problemas de las familias en campamentos y también para trabajar en los procesos de planificación metropolitanos y regionales”.

Respecto a su cartera, la seremi de Cultura, Catalina Dib, manifestó que "estuvimos en una reunión con los delegados provinciales, con el delegado regional y con el resto de las secretarías regionales ministeriales, armando equipo y hablando de los desafíos de la región. Es una zona muy rica y diversa en cultura, con la capital regional que es un gran centro cultural del país. Estuvimos también hablando de cómo el arte y la cultura pueden potenciar una visión de futuro, una visión de largo plazo que genere cohesión social".

En tanto, el seremi de Desarrollo Social y Familia, Nicolás Cerda, destacó que "nuestra seremía quizás es una de las más importantes, porque tiene que ver directamente con la gente. Las personas están esperando una muy buena ejecución de la línea programática en materia social. Hoy empezamos nuestro trabajo con esta reunión intersectorial, se ve a un tremendo equipo, mucho profesionalismo. Lo más importante es poder ayudar a las personas a desarrollarse, a crecer, a evitar que sufran alguna vulnerabilidad. Ese es nuestro desafío principal".

En esta esta sesión participaron los seremis de Gobierno, Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales, Transporte y Telecomunicaciones, Mujer y Equidad de Género, Obras Públicas, Cultura, las Artes y el Patrimonio, Seguridad Pública, Deporte, Justicia y Derechos Humanos, Educación, Economía y Desarrollo Social y Familia.

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