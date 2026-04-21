Instalan primera red de sensores sísmicos en Juan Fernández para estudiar su subsuelo

El equipo científico, compuesto por Valentina Reyes-Wagner, Sergio León Ríos y Andrei Maksymowicz, a cargo del proyecto «Cadenas: Montañas bajo el mar, señales sobre la tierra», que está alojado en el Departamento de Geofísica (DGF) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, instalaron la primera red de cinco sensores sísmicos en la isla Robinson Crusoe del archipiélago Juan Fernández.

Los sismómetros formarán parte de una red temporal que registrará datos de la estructura interna de la isla volcánica y de la cadena de montes submarinos, conocida como dorsal de Juan Fernández, de la cual forma parte, en conjunto con la estación sismológica del Centro Sismológico Nacional (CSN) presente en la zona.

“Nuestro propósito es detectar ruido sísmico para conocer cómo han cambiado geomorfológicamente ciertas zonas de Robinson Crusoe y analizar qué variaciones presentan las velocidades de las ondas sísmicas locales y las de sismos de origen lejano, pero registrados en la isla”, explicó el director del proyecto Cadenas y académico del DGF, Andrei Maksymowicz.

Al profundizar sobre este punto, recordó que, a pesar de que, desde hace décadas se ha planteado que la dorsal de Juan Fernández estaría relacionada con los límites de las rupturas de los grandes terremotos en Chile, no es mucho lo que se conoce sobre su estructura, porque no es un lugar al cual sea fácil llegar ni tampoco recorrer.

Según el investigador adjunto del proyecto Cadenas, Sergio León Ríos, los datos que se obtendrán con la red temporal instalada en la isla Robinson Crusoe entregarán, prácticamente, las primeras imágenes del subsuelo de la isla procesadas con técnicas modernas y una muy buena resolución. "Si logramos este propósito, será un gran hito para nuestro proyecto”, aseguró el también integrante del Centro Avanzado de Tecnología para la Minería (AMTC) de la FCFM.

En esta línea, Sergio León Ríos recalcó que, uno de los puntos destacables del proyecto Cadenas es que abordará distintas fases de la placa de Nazca u Oceánica. "Podría decirse que tomaremos una primera foto en la isla de Robinson Crusoe donde, desde el punto de vista de la escala de tiempo, la placa es mucho más joven. Luego, haremos una segunda foto de la fase en la cual la placa sigue avanzando y se acerca al continente. Esto es lo que se conoce como el ‘outer rise’. Finalmente, aplicaremos técnicas sismológicas para tomar una tercera foto de lo que ocurre cuando la placa de Nazca se introduce o subducta bajo la placa Sudamericana y que es la etapa en la cual se generan los grandes terremotos”, precisó el investigador adjunto del proyecto Cadenas.

El proyecto Cadenas es una iniciativa financiada por el proyecto Fondecyt Regular, "Análisis Morfológico Cuantitativo y Modelamiento Físico de la Placa de Nazca: Impacto sismotectónico de las estructuras oceánicas en la zona centro-norte de Chile".

PURANOTICIA