«Empecemos por casa»: Impulsan campaña preventiva para evitar cortes de luz durante el invierno en la región de Valparaíso

Promover la corresponsabilidad en la prevención de cortes de luz durante el invierno, visibilizando el rol activo de vecinos, municipios, empresas eléctricas y las instituciones fiscalizadoras, y reforzar el mensaje de que mantener el suministro eléctrico depende de un esfuerzo colectivo. Con esos objetivos, se llevó a cabo una actividad en Algarrobo, en el marco de la campaña «Empecemos por casa».

En la instancia, las autoridades verificaron trabajos preventivos de poda y mantención de la red eléctrica, clave para reducir el riesgo de interrupciones del suministro durante la temporada invernal, especialmente en zonas con alta presencia de vegetación.

Durante la actividad, el seremi de Energía, Celso Quezada, destacó que “estamos en Algarrobo y sabemos que se viene el invierno, probablemente con lluvias y viento que pueden afectar el sistema. En estos días nos hemos estado reuniendo con empresas distribuidoras y transmisoras, para conocer las medidas que están tomando y asegurar que el suministro sea continuo”.

Asimismo, subrayó que “esta actividad también tiene como objetivo invitar a los vecinos a sumarse. Ellos utilizan los espacios públicos y pueden detectar condiciones de riesgo, como falta de poda, postes o redes en mal estado. Hoy existen canales para reportar estas situaciones, y ese aviso es fundamental para que las empresas puedan actuar a tiempo. La invitación es a que empecemos por casa. En la medida en que todos nos hagamos parte, es mucho más probable que tengamos un invierno más tranquilo”.

Por su parte, el alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González, valoró que “es muy importante contar con el Seremi en la comuna. Como municipalidad estamos trabajando junto a la empresa eléctrica en labores de poda y prevención, pero también necesitamos que los vecinos se involucren. Ellos son los primeros fiscalizadores y el puente para detectar riesgos y poder abordarlos a tiempo, pensando en la seguridad de todos”.

Desde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, su director regional, Patricio Velásquez, explicó “nuestro rol es fiscalizar que las empresas cumplan con mantener sus redes en buen estado. Para eso instruimos planes de acción de invierno, que incluyen mantenciones y medidas preventivas. También hacemos un llamado a la comunidad a reportar situaciones de riesgo en plataformas de la SEC, lo que permite actuar con mayor rapidez y evitar cortes de suministro”.

En tanto, el subgerente técnico de la empresa eléctrica Litoral, Felipe Aravena, detalló que “este trabajo se enmarca en nuestro plan de invierno, que comenzamos desde el verano con medidas preventivas. En este sector estamos fortaleciendo la red eléctrica, lo que permitirá mejorar la calidad de servicio en Algarrobo norte. En comunas con alta presencia de vegetación, como ésta, el trabajo conjunto con la comunidad es clave para reducir riesgos”, explicó.

La actividad forma parte del despliegue regional de la campaña «Empecemos por casa», impulsada por el Ministerio de Energía, que busca fortalecer la prevención y la coordinación entre instituciones, empresas y ciudadanía, considerando que factores como ramas y árboles cercanos a la red son una de las principales causas de cortes durante el invierno.

PURANOTICIA