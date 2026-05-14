Incendio destruyó por completo una casa en la población Puerto Aysén de Viña del Mar

Una casa de dos pisos resultó completamente destruida tras un incendio estructural registrado durante la madrugada de este jueves en la parte alta de Viña del Mar.

La emergencia ocurrió en la intersección de calle Lago Cóndor con pasaje Vía Láctea, en la población Puerto Aysén del sector de Forestal, hasta donde concurrieron unidades del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín para controlar las llamas.

De acuerdo a lo informado por Bomberos desde el lugar de los hechos, el fuego afectó por completo a una casa habitación de material ligero de dos pisos.

Tras el trabajo desplegado por voluntarios de la institución, se logró evitar la propagación del siniestro a inmuebles colindantes, mientras continuaban las labores para bajar la temperatura y extinguir por completo los focos remanentes.

Hasta el momento no se ha informado de personas lesionadas producto de esta emergencia, mientras se investigan las causas que originaron el incendio.

PURANOTICIA