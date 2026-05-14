Nueve detenidos y más de 70 controles deja nueva «Ronda Impacto» en Puchuncaví

Una nueva «Ronda Impacto» desarrollada en distintos sectores de Puchuncaví dejó un positivo balance en materia de seguridad pública, tras un amplio despliegue coordinado entre Carabineros y el Departamento de Seguridad Pública Municipal.

El operativo se concentró en las localidades de Horcón y Ventanas, contando con el apoyo de personal de la Sección Centauro de Viña del Mar, la Prefectura de Carabineros y dispositivos municipales, entre ellos móviles de seguridad y el dron municipal, permitiendo reforzar la fiscalización y prevención en sectores priorizados de la comuna.

Como resultado del procedimiento, se logró la detención de nueve personas, siete de las cuales mantenían órdenes de detención vigentes por distintos delitos. Las otras dos fueron detenidas por porte ilegal de arma blanca, conforme al artículo 288 Bis. Además, se cursó una infracción al tránsito y se realizaron más de 70 controles de identidad.

El alcalde Marcos Morales destacó que "la labor que estamos llevando a cabo en prevención y seguridad de nuestros vecinos está teniendo efectos concretos y resultados positivos. Seguiremos intensificando este trabajo coordinado junto a Carabineros, Policía de Investigaciones y Armada de Chile, porque estamos comprometidos con la seguridad de las 22 localidades de nuestra comuna".

Por su parte, el capitán Danilo Muñoz, subcomisario de los Servicios de la 4ª Comisaría de Concón, explicó que este tipo de operativos responde a una planificación estratégica basada en la georreferenciación de delitos y al análisis permanente de los sectores con mayor necesidad de intervención policial.

Asimismo, destacó el importante apoyo entregado por el Municipio de Puchuncaví a través de la Dirección de Seguridad Pública y sus recursos tecnológicos, lo que permitió fortalecer la capacidad operativa durante la jornada.

Desde la casa edilicia informaron que estos operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos de la comuna y en variados horarios, con el objetivo de seguir fortaleciendo la prevención del delito y entregar mayor tranquilidad a la comunidad.

PURANOTICIA