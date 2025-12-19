Instalan nuevos semáforos en la ruta 66 para reforzar seguridad vial en Santo Domingo

Una nueva mejora que apunta a la seguridad vial de quienes circulan por la comuna de Santo Domingo anunció la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT), gracias a la construcción de nuevos semáforos en el sector ruta 66, con el acceso al centro comercial, además de la mejora de los dispositivos ubicados en la misma arteria con avenida del Litoral.

En el desarrollo del proyecto, la UOCT cumplió un rol clave como contraparte técnica, participando en la revisión, inspección y validación de los criterios de diseño y operación, asegurando que las soluciones implementadas se ajustaran a estándares técnicos y a las necesidades reales del territorio, así como a su adecuada integración a la gestión de tránsito.

La puesta en servicio de estos cruces mejorará significativamente las condiciones de seguridad en los atraviesos de la ruta 66, reduciendo conflictos entre vehículos livianos, transporte pesado y peatones. En particular, la semaforización permite regular cruces y girosen un corredor con alta demanda y tránsito de carga, contribuyendo a disminuir el riesgo de siniestros viales y a una circulación más ordenada.

En cuanto a las características técnicas, ambos cruces incorporan tecnología LED y sistemas de respaldo energético (UPS), lo que fortalece la continuidad operativa ante eventuales interrupciones de suministro.

Por otro lado, en el caso del cruce ruta 66 con avenida del Litoral, los tiempos de verde se otorgarán en función de la demanda de peatones y la cantidad de vehículos que se detecten en la ruta.

Estos proyectos son complementarios al monitoreo de estos puntos críticos, en coordinación con la UOCT, para evaluar su desempeño y reforzar la seguridad vial de la ruta.

