Instalan mallas de alta resistencia en Paso Hondo para evitar derrumbes y reforzar seguridad del Tren Limache-Puerto

Con el fin de reforzar la continuidad operacional del Tren Limache-Puerto, especialmente frente a contingencias climáticas y telúricas, EFE continúa desarrollando una serie de proyectos en el corredor ferroviario. Uno de los principales se implementó en el sector de Paso Hondo, entre las estaciones El Salto y Valencia, donde se ejecutaron obras para mitigar el riesgo de desprendimiento de material desde el talud hacia las vías.

En concreto, las faenas consideraron la instalación de 620 metros lineales de mallas metálicas de alta resistencia, con el fin de detener o guiar el deslizamiento de tierra, rocas, barro o material orgánico que, por razones naturales, podría caer en el trazado ferroviario. Con esto, se preserva la seguridad del transporte y se asegura la continuidad en el servicio de pasajeros.

Juan Rodó, gerente de operación ferroviaria de EFE Valparaíso, explicó que “uno de los problemas que habíamos tenido es el riesgo de caída de roca o deslizamiento de material que podrían obstaculizar la circulación normal del tren. Entonces, se desarrolló un proyecto de mejoramiento para cautelar que el tren pueda circular en forma segura instalando unas mallas de protección, tanto pegadas a la roca como contención en caso de que haya un deslizamiento. Esto mejora la confiabilidad y la seguridad del transporte de pasajeros,ayuda a que nuestros usuarios se transporten desde el interior hacia la costa de manera segura y por lo tanto es un beneficio directo a los usuarios del transporte público”.

Durante cuatro meses se realizaron obras de instalación de las mallas y las pruebas de resistencia, donde trabajó personal altamente especializado que realizó complejas tareas de perforación y fijación de la estructura metálica en muros de roca de cerca de 15 metros de altura. Las faenas se realizaron durante las noches, sin interrumpir el tránsito de trenes de pasajeros o carga y representaron una inversión superior a los $1.200 millones, siendo de especial importancia en este sector que conecta el interior con la zona costera, donde cerca de 100 mil pasajeros realizan sus viajes en el modo ferroviario.

Estas obras fueron desarrolladas por la empresa suiza Geobrugg, que desataca a nivel internacional por trabajos de contención de taludes, estructuras anti-avalanchas y la instalación de mallas de protección en diferentes pistas de Fórmula 1, como en los grandes premios de Qatar, Las Vegas y Miami, donde el material está diseñado para recibir grandes cargas en pocos metros cuadrados dando seguridad a espectadores y trabajadores. Se trata de equipamiento de última tecnología con cables de alta capacidad de carga, la cual supera a la de los cables perimetrales convencionales, permitiendo retener una carga de 400kN, lo que garantiza un sistema robusto y seguro.

Las obras de reforzamiento de la infraestructura realizadas en el sector de Paso Hondo se complementan con la implementación de tecnología para el monitoreo de la zona, gracias a la instalación de un sistema de sensores que permite detectar y notificar, de forma remota, la caída de rocas y los deslizamientos de tierra. El sistema transmite datos en tiempo real sobre la fuerza recibida por la estructura, la aceleración en caso de impacto, la medición de la corrosión, entre otros parámetros.

El subgerente de mantenimiento de EFE. Víctor Jara, explicó que "tenemos una central de monitoreo que está constantemente vigilando el sistema desarrollado para esta plataforma. Tiene ciertas alarmas las cuales nos dan señales de que el sistema está operando de manera correcta. Tenemos umbrales, tenemos puntos de convergencia que nos permiten decir si existe o no existe deslizamiento de tierra o de roca en algún sector".

La implementación de este proyecto de mallas de alta resistencia se suma a una serie de iniciativas desarrolladas a lo largo del recorrido, con el fin de reforzar y mejorar las condiciones de circulación de los trenes, entre las que están el proyecto de cambio de soportes de las catenarias en el borde costero, reemplazo de rieles y mantenimiento de vías con equipo mecanizado.

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