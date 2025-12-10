Instalan la primera piedra del nuevo colegio insular Robinson Crusoe de Juan Fernández

Este martes 9 de diciembre se llevó a cabo la instalación de la primera piedra del colegio insular Robinson Crusoe, en el archipiélago de Juan Fernández.

El establecimiento es uno de los últimos del país que falta por reconstruir tras el tsunami del 27 de febrero de 2010, por lo que uno de los compromisos del Gobierno fue acelerar la reconstrucción de este centro educacional.

Así, en 2023 los ministerios de Educación y Bienes Nacionales, la Municipalidad de Juan Fernández y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) llegaron a un acuerdo para que este último organismo donara un terreno en la isla para levantar el nuevo inmueble.

En mayo de 2024 se firmó un convenio entre la Dirección de Educación Pública (DEP) y la empresa estatal Desarrollo País para la concreción de la iniciativa y en septiembre del mismo año, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia dio la recomendación favorable al proyecto de reposición del establecimiento.

En febrero de 2025 se abrió un proceso de licitación pública, que en agosto se adjudicó a la Constructora De Vicente (DVC), que tiene a su cargo el diseño y ejecución de la nueva infraestructura que reemplazará las instalaciones provisorias levantadas tras el tsunami de 2010. En octubre de este año, DVC inició formalmente el proceso de construcción con obras preliminares que permitieron el hito de este martes.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó que “el día que asumí como ministro, el Presidente Gabriel Boric nos dio la instrucción de que esto fuese una realidad, de que el Colegio Insular Robinson Crusoe se materializara con un nuevo proyecto, con una nueva infraestructura. Es por eso queestamos muy emocionados y esto ha sido posible porque primero, hemos encontrado alternativas para desarrollar este proyecto tan complejo en zona insular, y segundo, hemos tenido la colaboración de distintas instituciones”.

El delegado Yanino Riquelme manifestó que “este colegio es, en esencia, la materialización de un compromiso de equidad y de dignidad. Como se decía hace poco rato, ningún niño, por muy lejos que viva o muy cerca que viva, quedará fuera de la educación pública de calidad. El Presidente Gabriel Boric, hoy a la comunidad de Juan Fernández le cumplió su palabra, la está cumpliendo”.

Por su parte, el alcalde Pablo Manríquez sostuvo que “la impresión -creo que lo hemos dicho todos, entre los apoderados, estudiantes, profesores, autoridades- es que esto refleja un trabajo de años en el cual debió haberse priorizado y no se priorizó y lo priorizamos desde el 2021-2022. Todo mi equipo trabajando en ello, los concejales actuales y los que estuvieron en su momento, en la administración anterior, son el reflejo del trabajo en conjunto de equipos para lograr algo que se merecen ellos, la comunidad educativa y tener al fin la primera piedra en la construcción del colegio”.

Actualmente el colegio insular Robinson Crusoe imparte educación parvularia, básica, media y diferencial de prekínder a IV Medio a 178 estudiantes. Cuenta con un equipo de 36 docentes y 20 asistentes de la educación.

