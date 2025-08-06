Inspeccionan avances en obras del sistema de aguas lluvia que resolverá constantes inundaciones en sector de San Antonio

En ejecución se encuentran dos importantes obras de infraestructura en la comuna de San Antonio, las que consideran la construcción de un sistema de aguas lluvia en la calle Ingeniero Gerardo Van Broekman y el mejoramiento integral del centro deportivo para el Club Defensor Cristo Rey.

Autoridades realizaron un recorrido por las obras de construcción del sistema de aguas lluvias, las que comenzaron a ejecutarse el año 2023 y permitirán resolver las constantes inundaciones que afectan a un sector de la localidad de Barrancas, donde las aguas lluvia se acumulan debido a la falta de un sistema de evacuación adecuado, provocando daños a las viviendas del sector.

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, comentó que el Gore "ha destinado 776 millones de pesos para un sistema de cosechas de aguas lluvia. Me parece que es una obra esencial para las personas que aquí viven. Son 20 años esperando una iniciativa de esta naturaleza. Tenemos 10% de avance de obra y el fin está planificado para febrero del 2026. Esperamos que esos plazos se puedan cumplir”.

Por su parte, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, señaló que “a través de esta obra se va a entregar una solución definitiva y va a mejorar la calidad de vida y bienestar de todo este sector de Barrancas. Va en un 10% de avance y esperamos que se concluya dentro de los plazos estimados, entendiendo que va a requerir una ampliación de obras para entregar una adecuada solución a la evacuación de aguas lluvias y pavimentación del sector".

Las obras contemplan la instalación de 507 metros lineales de tubería HDPE de 600 mm de diámetro, conectada a un sistema ya existente que conducirá las aguas hacia el estero El Sauce, considerando obras como movimiento de tierra, reposición de pavimentos, señalización y pavimentación, aprobadas por Serviu y Vialidad MOP. La ejecución está a cargo del Municipio de San Antonio en conjunto con el Gobierno Regional.

Romy Farías, consejera regional por la provincia de San Antonio, destacó que “esta es una obra muy importante para la comunidad de Barrancas. Aquí se van a tener que hacer un aumento de obras y ahí es donde los consejeros regionales estamos llamados a aprobar estos aumentos presupuestario”.

En ese sentido, María Fernanda Novoa, vecina del sector, resaltó que “hace 30 años que estamos esperando la posibilidad de tener esta calle. Para todos los que viven en esta cuadra les va a cambiar la vida, es maravilloso, estamos muy agradecidos de todos los que participaron”.

MEJORAMIENTO CLUB DEPORTIVO

Posteriormente, las autoridades, junto a dirigentes del club, visitaron las obras correspondientes al mejoramiento integral del Centro Deportivo del Club Defensor Cristo Rey de San Antonio, financiado a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del Gore de Valparaíso, por una inversión de $807 millones.

El gobernador Mundaca comentó sobre este avance que “siempre hemos dicho que el deporte y la cultura son las piedras angulares del buen desarrollo, y, cuando el Gore invierte en infraestructura deportiva, invierte en las niñas, niños, y adolescentes, para que cuenten con estos espacios deportivos de recreación”.

De esta manera, dentro de las obras de mejoramiento se consideran la cancha de fútbol de pasto sintético (105x68 m), cuatro torres de iluminación con 5 proyectores LED cada una, graderías para 672 personas, camarines, baños públicos, boleterías, y bancas de jugadores; además de un sistema de canalización de aguas lluvias y generador eléctrico.

Juan Álvarez, presidente del club, valoró el trabajo diciendo que “me siento feliz, como todos mis compañeros del club, porque ya se ve que está muy cerca la entrega de este estadio. La gente va a estar feliz”.

Actualmente las obras alcanzan un 99% de avance físico y cuentan con recepción provisoria, a la espera de la aprobación definitiva que permita, próximamente, entregar este centro deportivo a la comunidad.

PURANOTICIA