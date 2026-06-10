Insólito accidente en recta Las Salinas de Viña del Mar: automóvil termina sobre la barrera de contención dejando a una mujer lesionada

Una persona lesionada dejó un accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este miércoles 10 de junio en la avenida Jorge Montt, a la altura de la playa Las Salinas, en la comuna de Viña del Mar.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca de las 5:20 horas, cuando Carabineros concurrió a la recta Las Salinas tras recibir un aviso por un siniestro vial.

Al llegar, los funcionarios constataron que un automóvil marca Peugeot se encontraba montado sobre la barrera de contención central de la calzada, presentando diversos daños atribuibles al impacto.

Por causas que aún son materia de investigación, el conductor del vehículo habría perdido el control del móvil, provocando el accidente.

A raíz de lo ocurrido, una mujer que viajaba como acompañante resultó lesionada, siendo atendida inicialmente por personal de emergencia en el lugar.

Hasta el sitio del suceso concurrieron voluntarios de Bomberos y equipos del SAMU, quienes prestaron asistencia a la afectada y posteriormente la trasladaron a un recinto asistencial para evaluar la gravedad de sus lesiones.

Carabineros informó además que la conductora del automóvil no se encontraba en el lugar al momento de la llegada de los equipos de respuesta.

El procedimiento policial se mantuvo algunas horas en desarrollo para esclarecer las circunstancias en que se produjo el accidente en la recta Las Salinas.

PURANOTICIA