Insólita granizada cubrió las calles del plan y cerros de Valparaíso y Viña del Mar

Una sorpresiva y potente granizada sorprendió este viernes a los habitantes de Valparaíso y Viña del Mar, justo cuando muchos celebraban el regreso del sol tras las intensas lluvias asociadas al sistema frontal que afecta la zona central del país.

El fenómeno climático, de corta pero intensa duración, cubrió calles, plazas y cerros con un manto blanco, dejando postales inusuales que rápidamente comenzaron a circular a través de imágenes viralizadas en las redes sociales.

El granizo, aunque pasajero, puso de relieve la imprevisibilidad del clima en la Quinta Región y generó tanto asombro como precaución entre los habitantes.

Mientras tanto, las imágenes del granizo cubriendo los cerros y calles de Valparaíso y Viña del Mar se han transformado en tema y en un recordatorio visual de la fuerza y la sorpresa que puede ofrecer la naturaleza incluso en días que parecían soleados y tranquilos.

Cabe hacer presente que, hasta el momento, las autoridades locales no han reportado incidentes graves ni daños significativos asociados al fenómeno, lo que ha permitido que los ciudadanos disfruten de la curiosa postal con relativa tranquilidad.

