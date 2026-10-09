Innovación disuasiva en Valparaíso: jóvenes crean ingenioso sistema de humo para evitar que orinen en las calles

Con el objetivo de combatir uno de los estigmas más recurrentes que afectan a Valparaíso, integrantes del grupo “Limpieza de Calles”, quienes realizan labores en conjunto con la Municipalidad de Valparaíso, idearon un mecanismo disuasivo para evitar que las personas utilicen la vía pública como baño. La iniciativa busca contribuir al cuidado de los espacios públicos y enfrentar una problemática que afecta a sectores específicos de la Ciudad Puerto.

El sistema funciona mediante cañones de humo disuasivo, que no son tóxicos ni dejan residuos. El dispositivo puede activarse de forma remota o manual, mediante baterías de gel, y cuenta con un sistema de monitoreo a través de una cámara conectada a una aplicación móvil. De esta manera, genera una descarga de humo que busca sorprender a las personas que utilizan la vía pública para realizar sus necesidades.

Jean Pierre Neira, integrante del grupo “Limpieza de Calles” y gestor del proyecto, explicó que la iniciativa surgió a partir de un emprendimiento personal vinculado a la seguridad automotriz. “esto nace por un proyecto personal mío, por un emprendimiento que quiero realizar, que va enfocado en el sistema automotriz, como anti-portonazos y anti-encerronas. Y como me llegó a la importación estas cañones de humo, yo dije, ‘’bueno, como tenemos identificados los puntos que la gente ocupa como de baños públicos, instalamos uno’’ y se hizo viral”.

Pese al impacto que tuvo la iniciativa en redes sociales, sus impulsores recalcan que la medida tiene un carácter exclusivamente disuasivo y no representa una solución definitiva al problema, que, a su juicio, también requiere cambios culturales y educativos. En esa línea, Neira sostuvo: “aclarar también que esto no es la solución (…) se dio la circunstancia con mi emprendimiento y dado el trabajo que hacemos por limpiar las calles, lo hicimos, digamos, de una manera disuasiva, pero estamos seguros de que no es la solución, o sea, aquí hay un tema educacional y cultural”.

Asimismo, se refirió a la percepción que existe sobre la limpieza de la comuna y precisó: “cargamos con ese estigma lamentablemente, pero yo me atrevo a decir que el 90% de nuestra ciudad no huele mal. Son puntos: el Almendral, calle 12 de Febrero, (calle) Uruguay, en el Sector Puerto, (…) entonces son puntos específicos, no es toda la ciudad, pero esa es nuestra realidad”.

Por su parte, Brian Araujo, también integrante de la iniciativa, detalló el funcionamiento de estas herramientas tecnológicas y las distintas alternativas para activar el dispositivo. Según explicó, el sistema permite monitorear determinados puntos y reaccionar ante situaciones en las que se utilice indebidamente el espacio público. Al respecto, señaló: “Tiene muchos ciclos de funcionamiento. Se puede hacer manualmente por mediante de un botón y con una batería (…) son unas baterías de gel, de 12 volt a 24 volt, y por medio de una aplicación por mediante el teléfono, tú puedes ver en una cámara [instalada] (…) puedes ver en el sitio a alguna persona que esté haciendo cualquier necesidad, y tú puedes activar mediante un botón, o bien sea la aplicación”.

Más allá de la implementación del dispositivo, los integrantes del grupo enfatizan que el objetivo principal es fomentar la conciencia ciudadana, el respeto por los espacios comunes y el cuidado de Valparaíso. En ese sentido, Araujo recalcó: “Es más que nada para generar un poco más de cultura, generar como un poco más de decencia (…) a querer un poco más este país, esta comuna como Valparaíso, que es una comuna de muchas riquezas, de muchos paisajes y ese tipo de cosas”.

Finalmente, hizo un llamado a residentes y visitantes a conocer la comuna y valorar los esfuerzos de quienes trabajan por mejorarla: “No todos los lugares están así de esta manera y los invito a que vengan a Valparaíso, a que vengan a estos sitios tan bonitos que poco a poco se han ido mejorando a medida del tiempo y obviamente con el apoyo de nosotros y de muchas (…) porque somos gente humilde, gente que fue criada aquí en Valparaíso”.

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