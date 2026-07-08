Inician reparaciones de emergencia en en el entorno de la plaza Wheelwright de Valparaíso con inversión de $120 millones

Buenas noticias llegaron para el histórico Barrio Puerto de Valparaíso luego de que se diera el vamos a las obras de reparación de emergencia vial en los alrededores de plaza Wheelwright, que tendrán una duración de dos días, y que se suman a otros ejes ya intervenidos en el sector, en el marco del mismo proyecto.

La inversión, realizada a través del Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática (PRBIPE) de la Subdere, alcanza los $119.943.073 y, además del entorno de la plaza, abarcó otros ejes como Valdivia, Pascal, Severín, Cajilla, San Martín con Cochrane, J.A. Vives, y Almirante Goñi.

Con esta intervención se busca mejorar la movilidad peatonal, vehicular y la seguridad vial en el Barrio Puerto, mediante la reparación de 23 puntos de calzada que presentaban deterioro por el paso del tiempo, conservando su materialidad original.

Tras dar el vamos a esta iniciativa, la alcaldesa (s) de Valparaíso, Javiera García, expresó que “este es un proyecto de emergencia, que trabaja con asfalto. Sin embargo, tenemos un diseño de proyecto que involucra la totalidad de la plaza, donde se pondrán en valor los adoquines del sector y las líneas férreas. Hoy, con este proyecto, se busca bachear los hoyos que están con un grado de peligrosidad importante, tanto para el transporte como los peatones, y es por eso que se trata de un proyecto de emergencia que se hará de forma muy rápida para interrumpir lo menos posible el tránsito del transporte público”.

En la misma línea, Susanne Spichiger, jefa regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) indicó que “esto se enmarca dentro de otras iniciativas de alrededor de $1.000.000.000 asignados en la comuna por este programa, estando algunas en ejecución y otras en licitación. Esperamos seguir acompañando en este proceso en el rol estratégico que tiene Subdere con los municipios de la región”.

Cabe precisar que esta iniciativa se suma a otras en las que está trabajando el municipio de Valparaíso en materia de reparaciones viales, como, por ejemplo, el suministro de bacheos por $1.000.000.000 que cuenta con un financiamiento 100% municipal y que partirá durante este mes de julio. En específico, el proyecto permitirá intervenir distintos sectores de la ciudad, además de localidades como Placilla y Laguna Verde.

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