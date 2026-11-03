Inician obras para mejorar los accesos al Hospital Provincial Marga Marga: trabajos se extenderán por siete meses

En el contexto de la próxima apertura del Hospital Provincial Marga Marga, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso realizó una visita técnica para abordar el cronograma de las obras que ya comenzó su ejecución y que considera el mejoramiento vial en la intersección de Av. Marga Marga con calle El Abanderado.

La iniciativa, ejecutada por la empresa constructora Aragón, contempla una inversión de más de $535 millones y un plazo de ejecución de 224 días corridos.

Entre las principales intervenciones, considera pavimentación de calzadas, demarcaciones viales, instalación de señaléticas, construcción de muros de contención y la implementación de un moderno sistema de semaforización denominado Hurry Call, que dará prioridad al desplazamiento de ambulancias.

Los equipos técnicos abordaron las características de la intervención, plazos y las medidas de mitigación para mantener condiciones adecuadas de acceso al establecimiento, mientras se desarrollan los trabajos.

El director del Hospital Provincial Marga Marga, Jimmy Walker, explicó que "tuvimos una reunión sobre el proyecto, en qué consistía, cuáles son las intervenciones que iban a realizar, los plazos tentativos y las medidas de mitigación que podemos desarrollar a fin de facilitar el acceso, al menos de las ambulancias y de los equipos críticos, entiéndase camiones de gas, etcétera, al Hospital Marga Marga por calle El Abanderado".

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Como parte de las coordinaciones, se contempla mantener el ingreso de vehículos particulares por una ruta alternativa, a través de calles Maturana, Lourdes y Santa Sara, con el propósito de disminuir la circulación donde se ejecutarán las intervenciones.

Asimismo, se trabajará en la habilitación del acceso peatonal por calle Los Molinos, ubicado a una cuadra de El Abanderado, que cuenta con condiciones de accesibilidad universal para personas con movilidad reducida hacia el nuevo Hospital.

Esto permitirá distribuir los flujos de circulación y facilitar el funcionamiento del Hospital Marga Marga y también el desarrollo de los trabajos viales, priorizando el desplazamiento de ambulancias y vehículos de abastecimiento crítico.

APERTURA PROGRESIVA

Desde el establecimiento destacaron que las obras de infraestructura vial constituyen un avance importante para mejorar la conectividad del nuevo hospital, que entregará atención de alta complejidad a Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué.

También se valoró el trabajo que desarrolla la Municipalidad de Villa Alemana para impulsar otras iniciativas de mejoramiento vial, entre ellas el proyecto de conservación de avenida Marga Marga, entre las calles El Álamo y Las Palmas, cuya licitación contempla una inversión superior a los $1.015 millones, con un plazo de ejecución de 150 días corridos y cuya adjudicación se realizará el 23 de diciembre del 2026.

Respecto de estas iniciativas, el director Walker enfatizó que "para nosotros es importante la colaboración con la Municipalidad de Villa Alemana, entendiendo que existen proyectos que están en trabajo y que se esperan recursos y financiamiento. Así como hay interés de la Municipalidad que se financie pronto, no es menos cierto, que existe una necesidad perentoria de abrir el Hospital”.

NECESIDAD ASISTENCIAL

El directivo agregó que la apertura del recinto representa una necesidad asistencial, considerando las actuales condiciones de funcionamiento del Hospital de Quilpué y la oportunidad de ampliar progresivamente, la capacidad de respuesta de la red de salud.

“Las condiciones que hoy día tenemos en el Hospital de Quilpué son cada día más complejas y, por tanto, para nosotros esto es una necesidad”, expresó.

Finalmente, reafirmó que "todos buscamos el mismo resultado: que el Hospital se abra pronto y poder atender a los pacientes, que es lo que nos mueve”.

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