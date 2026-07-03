Inician mesa de trabajo para reactivar el turismo en la provincia de San Antonio

Con más de 70 participantes entre autoridades regionales, locales y comerciales, se dio inició a la mesa de trabajo para la reactivación del turismo y la economía en la provincia de San Antonio, instancia que busca impulsar la actividad comercial en las épocas de baja asistencia de turistas.

Para ello, el diputado Hotuti Teao (Ind.-UDI) anunció que gestionará una serie de iniciativas con alcaldes de las región Metropolitana y que respaldará la campaña de Sernatur que busca registrar todo el comercio y turismo en la provincia.

En ese sentido, el parlamentario se comprometió a “realizar los nexos con alcaldes de la región Metropolitana porque sabemos que la mayor parte del turismo viene desde esas comunas. La idea de estos nexos es generar sinergia para crear publicidad en las comunas que más visitan la provincia de San Antonio”.

Entre los participantes en el inicio de esta mesa de trabajo se encuentran autoridades regionales, locales y los socios de las Cámaras de Comercio y Turismo de El Quisco, Algarrobo y el resto de la provincia.

Según explicó Teao, “el foco de esta mesa de trabajo es fomentar el turismo en épocas de temporada baja y romper con la estacionalidad”.

Además, anunció que, como parte de las iniciativas para la reactivación económica, “nos vamos a sumar a la campaña que está organizando la la directora de Sernatur para registrar a todos los comercios de la provincia de San Antonio”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Turismo y Fomento de Algarrobo, Néstor Henríquez, valoró el apoyo y respaldo de la Delegación Presidencial Provincial y de los alcaldes, y afirmó que “esta tremenda mesa de trabajo va a ayudar a romper la estacionalidad y a convocar mayor público en las épocas de mayor baja”.

En tanto, el concejal de El Quisco, Luis Álvarez, manifestó que “si hay una palabra clave que nos define es el asociativismo, que nos permite hoy poder iniciar formalmente esta mesa de trabajo que va a traer muchos frutos para los comerciantes de las comunas de El Quisco y Algarrobo, para poder romper la estacionalidad durante la época en que no tenemos tantos visitantes y sabemos que es mucho más difícil para nuestros comerciantes”.

Mientras que el concejal de Algarrobo, José Luis Rojas, sostuvo que “el trabajo en equipo es vital para poder llegar lejos juntos y tener mucha más fuerza. Este es el primer paso para poder lograr los objetivos. Si queremos hacer un cambio tenemos que hacer las cosas diferentes. Y el trabajo público-privado creo que va a rendir frutos”.

De igual forma, la directora regional de Sernatur, Carolina Carrasco, destacó la mesa de trabajo para avanzar en “además de analizar temas –por ejemplo el quiebre en temporada baja– sumamos también algo muy importante para poder ofrecer y es que nuestra planta turística cumpla con toda la normativa vigente”.

En ese sentido, concluyó recordando que “todo tipo de alojamiento de cualquier tipo y el turismo aventura, para estar formalizado deben necesariamente estar registrado en la plataforma de Sernatur. Todas las otras actividades turísticas que se relacionan lo puedan hacer de manera voluntaria”.

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