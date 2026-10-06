Inician encuentros participativos para definir 32 nuevos servicios de transporte rural que beneficiarán a 17 comunas de la V Región

Con un primer encuentro realizado en la provincia de Petorca, se dio inicio al ciclo de jornadas territoriales para la licitación de los nuevos servicios rurales subsidiados en la región de Valparaíso. La jornada inicial se llevó a cabo en la comuna de Cabildo, junto a los vecinos de los sectores de Los Perales y Los Molinos, marcando el hito de arranque de este proceso participativo.

Este ciclo de encuentros busca presentar a las comunidades y autoridades locales las condiciones de operación de los nuevos recorridos, trabajadas desde 2023 con los municipios, para recoger observaciones directas antes del llamado a licitación.

En total, la iniciativa contempla la incorporación de 32 nuevos servicios de transporte público rural, lo que permitirá ampliar en un 89% la cobertura subsidiada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en la región, pasando de 36 a 68 servicios y beneficiando a más de 35 mil personas de 17 comunas (13 de las cuales no contaban con subsidio estatal).

Durante la actividad en Petorca, el delegado presidencial provincial, Andrés Soza, destacó que "junto a funcionarios del Gobierno Regional de Valparaíso y del Ministerio de Transportes y la Seremi, hemos concurrido junto a nuestros vecinos, ya que a partir del próximo año se va a formalizar la contratación de un servicio de transporte subsidiado para que todas las personas, sobre todo nuestros adultos mayores, puedan tener mejor transporte público para realizar sus trámites en el interior de la comuna y también en la provincia".

Por su parte, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso, Matías Valenzuela, señaló que "estamos iniciando una etapa fundamental para concretar este anhelado avance en la conectividad de nuestras zonas rurales. Nuestro compromiso es garantizar un proceso transparente, riguroso y eficiente que se traduzca, en los próximos meses, en un transporte público de calidad, seguro y digno para más de 35 mil vecinos que por años han esperado por una mejor movilidad”.

Esta licitación considera una inversión pública de $2.932 millones, financiada en el marco del Convenio de Mandato suscrito entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Gobierno Regional de Valparaíso, aprobado por el Consejo Regional. Recursos que permitirán fortalecer la conectividad de localidades rurales y zonas con dificultades de acceso al transporte público.

El jefe de la División de Infraestructura y Transportes del Gore de Valparaíso, Francisco Romero, indicó que "se ha llevado adelante un trabajo colaborativo junto al Ministerio de Transportes y los municipios, porque bajo el liderazgo del gobernador Mundaca la conectividad rural se vuelve un imperativo de justicia territorial, especialmente para los sectores que han anhelado por tantos años la llegada del transporte público subsidiado. Son familias que ahora contarán con acceso, mayor autonomía para realizar sus trámites y que finalmente se sentirán integradas”.

Como parte de esta fase previa, la Seremi de Transportes, a través de la División de Transporte Público Regional (DTPR), continuará desarrollando estas jornadas de diálogo en coordinación con el Gobierno Regional, las Delegaciones Presidenciales Provinciales, municipios y representantes comunitarios. En estas actividades se exponen las características de cada recorrido (trazados, frecuencias, horarios y tarifas), con el propósito de que los propios usuarios ayuden a definir los horarios y validar las condiciones del servicio de manera que respondan a las necesidades reales de cada territorio.

Las jornadas participativas se extenderán durante octubre, abarcando comunas de las distintas provincias de la región, tales como Catemu y Llay Llay (San Felipe), Casablanca (Valparaíso), Los Andes y San Esteban (Los Andes), El Tabo y El Quisco (San Antonio), Hijuelas y La Calera (Quillota) y Quilpué (Marga Marga).

PURANOTICIA