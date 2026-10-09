Informe de Sernageomin instruye cierre de escalera y medidas de resguardo tras nuevo derrumbe en Av. España hacia Viña del Mar

La reapertura total de avenida España en dirección al centro de Viña del Mar y las obras necesarias para subsanar los daños provocados por el nuevo derrumbe de tierra y piedras dependerán de los estudios técnicos que se realicen en el sector.

Así lo explicó el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, quien detalló las recomendaciones contenidas en el informe que fue elaborado por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

En primer lugar, la autoridad recalcó que tanto la arteria como la escalera que resultó dañada son de competencia municipal, y que el documento técnico ya fue derivado a la Municipalidad de Viña del Mar, al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

"Esa vía es una vía de competencia municipal, lo mismo que la escalera que también quedó dañada. Sernageomin nos entregó un informe y se lo derivó a la Municipalidad, a Senapred y a Serviu", señaló el delegado Millones.

Entre las principales recomendaciones del organismo se encuentra impedir el uso de la escalera afectada y establecer medidas de resguardo en avenida España, con el objetivo de prevenir nuevos desprendimientos mientras no se desarrollen los estudios que permitan determinar las condiciones del terreno y las intervenciones requeridas.

Respecto a la reapertura total de Av. España, Millones indicó que "esperamos en la reunión que deben tener los organismos técnicos, a raíz de este informe que se entregó muy tarde anoche, y con ese informe esperamos ver la próxima semana la magnitud de las inversiones porque hace recomendaciones, pide estudios Sernageomin, y de acuerdo a eso son las obras que se van a tener que realizar".

El nuevo episodio de remoción en masa activó un despliegue interinstitucional en la principal arteria que conecta Valparaíso con Viña del Mar, con participación de la Municipalidad, Serviu, Senapred, Sernageomin, la Delegación Presidencial Regional, Esval y Chilquinta, luego de que también se registrara la caída de un poste.

Durante la emergencia, Serviu autorizó una intervención para encauzar las aguas lluvias y evitar que continuaran escurriendo hacia la avenida, mientras los equipos técnicos evaluaban la estabilidad del terreno y los riesgos para la infraestructura.

Ahora, las recomendaciones de Sernageomin y los estudios específicos que se deberán desarrollar serán determinantes para establecer el alcance de las obras y las medidas que permitirán avanzar hacia la recuperación de la vía. De esta manera, la próxima semana será clave para dimensionar la magnitud de las inversiones.

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