Hasta Villa Alemana llegaron autoridades nacionales, regionales y locales para dar a conocer a los vecinos las obras e inversiones que se ejecutarán en distintas comunas de la región de Valparaíso, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), en el marco del Plan Chile Despega.

Esta iniciativa busca impulsar la reactivación económica regional, generar puestos de trabajo y mejorar la calidad de vida de las comunidades mediante proyectos de infraestructura que respondan a las necesidades de los territorios.

En el caso de Villa Alemana, se destacó el proyecto de mejoramiento y semaforización del cruce Santa Margarita–San Enrique, que contempla una inversión de $165 millones. La iniciativa permitirá mejorar las condiciones de seguridad vial y la conectividad del sector, beneficiando tanto a los vecinos como a quienes transitan diariamente por esta importante arteria comunal. Además, su ejecución contribuirá a la generación de empleo local, mediante la contratación de trabajadores para desarrollar las obras.

En ese sentido, el titular de Subdere, Sebastián Figueroa, comentó que “hemos venido a dar esta buena noticia, el financiamiento de un proyecto muy sentido, muy esperado por la comunidad: un semáforo que va a ayudar a darle seguridad a un barrio donde ha habido accidentes y sobre todo hoy día en un contexto donde estamos próximamente abiertos a dar inicio en el fondo a la ejecución del hospital. Esto está dentro del marco del programa Chile Despega, una iniciativa que estamos empujando desde el Gobierno, que lo que está haciendo es acelerar inversión pública, acelerar proyectos, incorporar recursos adicionales para invertir sobre proyectos de infraestructura pública que permitan poder ayudar a generar nuevos puestos de trabajo”.

Asimismo, la autoridad nacional agregó que “esta es una de más de 1.300 proyectos a nivel nacional que estamos hoy financiando, con los cuales se van a invertir más de 180 mil millones de pesos, estamos casi duplicando el presupuesto de las líneas de financiamiento, los PMU, los PMB de la Subdere, y esto va en directo beneficio del trabajo colaborativo con los municipios para poder generar nuevos puestos de trabajo que permitan, por un lado, darle solución y atención a ciertas demandas de infraestructura pública como la que estamos viendo hoy acá en este semáforo, y al mismo tiempo también generar nuevos puestos de trabajo en un contexto de una crisis de desempleo que nos atañe como país”.

Por su parte, el alcalde Nelson Estay explicó que “es un punto absolutamente concurrido, tanto peatonalmente como vehicularmente. Estamos cercanos a un Cesfam, prontamente vamos a abrir un SAR aquí a menos de 200 metros, tenemos el hospital, hay colegios cerca, por lo tanto es un lugar tremendamente concurrido y es una tremenda oportunidad y una demanda ansiada por años de los vecinos del sector".

A ello agregó que "estas necesidades nacen de la ciudadanía que se transmiten hacia las autoridades y de ahí nosotros los plasmamos a través de proyectos para que se ejecuten con recursos sectoriales, y esto es del Gobierno. Así que el proyecto Chile Despega es una iniciativa maravillosa, efectivamente que le da trabajo a mucha gente del país, que estamos pasando un momento difícil, pero con estas medidas de mitigación obviamente que reactiva, en alguna forma, la empleabilidad y también la felicidad de la gente, la seguridad de nuestra gente que efectivamente tanto peatones como automovilistas van a tener una intersección que es tremendamente dificultosa, van a poder estar con mayor tranquilidad. Así que muy contento y agradecido”.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, destacó que “además de esta inversión, la Subdere a nivel regional invertirá más de 4 mil millones de pesos. Esta es una obra de 165 millones de pesos que también resuelve un problema de frecuentes accidentes, lo que es muy importante destacar, junto con otras iniciativas que también acompañan distintas inversiones. además, es importante señalar que los recursos que aprueba la Subdere ingresan directamente a los municipios, y por tanto la ejecución es de los municipios, facilitando así su ejecución. Aquí gana Villa Alemana, estamos trabajando con el alcalde en otras iniciativas que pronto se darán a conocer. Chile Despega se hace cargo en lo inmediato del tema del empleo, que es el gran dolor que tiene Chile hoy. Y, por tanto, este proyecto tiene que ver con resolver problemas ciudadanos y también con reactivar el empleo”.

Por su parte, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, detalló que “este es un ejemplo de lo que estamos haciendo en toda la región de Valparaíso. Son 4 mil millones de pesos, 23 proyectos, más de 200 empleos de manera directa y es el mandato que nos ha dado el presidente José Antonio Kast: bajar las inversiones, bajar los proyectos a las comunas. Eso es lo que estamos haciendo hoy día acá en Villa Alemana y lo vamos a seguir haciendo en las 38 comunas de nuestra región de Valparaíso. El crecimiento y el empleo tiene que llegar a las distintas comunas y eso es la buena noticia que estamos entregando hoy día en Villa Alemana”.

Finalmente, Jacqueline Carmona, presidenta de la Junta de Vecinos, explicó que “desde2016 estamos nosotros en esta lucha. Esta es una calle principal, este cruce, pasan de todo tipo de vehículo. Así que yo estoy contenta, mi población está más que feliz. Anoche cuando los llamé estaban felices los vecinos y doy gracias, gracias esta administración que logró escucharnos”.

Importante es destacar que entre las comunas beneficiadas se encuentra La Calera, Casablanca, Hijuelas, La Cruz, Los Andes, Nogales, San Felipe, Cabildo, Quillota, Catemu, El Quisco, Olmué y Zapallar.

PURANOTICIA