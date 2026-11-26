En el marco de su participación en el Foro Internacional Ambiental que se desarrolla en México, el diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) destacó el respaldo de los partidos verdes de América a la candidatura de Chile para que Valparaíso albergue la Secretaría del Tratado de Alta Mar, apoyo al que también se sumaron representantes de Bélgica y Japón.

“Chile lleva trabajando en esto mucho tiempo. Fue uno de los primeros firmantes de este Tratado de Alta Mar, que busca proteger los océanos en la alta mar”, señaló el parlamentario por la región de Atacama.

Mulet destacó que durante el encuentro se reconoció la trayectoria de Chile en materia oceánica, su experiencia en organismos internacionales y su papel histórico en el establecimiento de las 200 millas como zona económica exclusiva, así como la vinculación de Valparaíso con la protección de los océanos.

“Por eso estamos muy contentos de tener el apoyo de partidos verdes de Estados Unidos, Canadá, México, Brasil y de otros países muy importantes de nuestra región”, afirmó.

Finalmente, el diputado destacó que el respaldo trascendió al continente americano, con la adhesión de representantes de Bélgica y Japón presentes en el encuentro, fortaleciendo así el apoyo internacional a la postulación chilena.

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