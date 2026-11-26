Las obras del Estadio Municipal Dr. Olegario Henríquez Escalante de San Antonio superan el 50% de avance y se proyecta que el recinto esté disponible para la comunidad durante el primer semestre de 2027. Así se constató durante una visita encabezada por el alcalde Omar Vera y el ministro del Deporte, Francisco Riveros, junto a la seremi de Obras Públicas, Patricia Terán, y el seremi del Deporte, Fernando López.

El alcalde destacó el respaldo financiero del proyecto y el seguimiento técnico que realiza el municipio, a través de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA), en coordinación con la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

“Quiero hacer un llamado a la comunidad de San Antonio a estar tranquilos y tranquilas, porque las obras se están ejecutando según lo planeado. Y junto con esas obras está la línea de financiamiento necesaria de respaldo para que esas obras se concluyan en los plazos establecidos en la carta Gantt”, señaló Omar Vera.

Por su parte, el ministro del Deporte, Francisco Riveros, enfatizó que "un estadio se construye, pero también se mantiene, se trabaja en él, se busca que la comunidad se involucre en su uso y eso es algo que estamos trabajando en conjunto con la municipalidad”.

La expectativa es que el recinto pueda estar al servicio de la comunidad durante el primer semestre de 2027. El proyecto contempla capacidad para más de 5.000 espectadores, pista atlética de rekortán y cancha de fútbol, infraestructura que permitirá ampliar las oportunidades para la práctica deportiva en la provincia.

Asimismo, Riveros expresó que "si esto fuera una carrera de 400 metros, yo siento que estamos entrando a los últimos 50 metros de esta carrera que finalmente la vemos próxima”.

La seremi de Obras Públicas, Patricia Terán, destacó que "a través de la Dirección de Arquitectura estamos ejecutando mejoras en graderías, camarines, accesibilidad, iluminación y seguridad, entre otras intervenciones. Junto al ministro del Deporte, estamos verificando en terreno el avance de estas obras y coordinando esfuerzos para completar el proyecto y entregar el estadio a la comunidad deportiva de San Antonio”.

En tanto, la directora regional de Arquitectura del MOP, Susana Puga, detalló que actualmente se trabaja en la instalación de andamios para aplicar pintura ignífuga, la recuperación de zonas de seguridad y terminaciones arquitectónicas en los cielos de los sectores deportivos. Además, informó que se incorporó la reparación y pintura de las torres de iluminación, a solicitud de la comunidad durante una instancia de participación ciudadana, gestión que no modificará los plazos contractuales.

Cabe hacer presente que las obras corresponden al segundo llamado del contrato de obras complementarias del Estadio Municipal de San Antonio, adjudicado a Ingeniería y Construcción INGEL S.A. por $9.034.063.889.

Las intervenciones consideran trabajos en la multicancha y cancha sintética, además de los sectores Oriente y Poniente. Entre sus principales partidas figuran mejoras de accesibilidad universal, escaleras de evacuación, protección ignífuga e intumescente, sistemas de aguas lluvias, luminarias, demarcaciones, señalética y reparaciones de cubiertas, pavimentos y fachadas.

Consultado por las responsabilidades derivadas del proceso anterior de construcción del estadio, el alcalde Omar Vera recordó que la Contraloría General de la República realizó una auditoría y estableció los sumarios correspondientes en la Dirección Regional de Arquitectura de la época. Precisó que los antecedentes están en manos del organismo contralor para determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la normativa vigente.

De esta manera, San Antonio se acerca a recuperar un espacio deportivo de alcance provincial, con instalaciones destinadas al atletismo y al fútbol, además de graderías para más de 5.000 espectadores, que permitirán ampliar las oportunidades de práctica deportiva, formación y encuentro para la comunidad.

PURANOTICIA